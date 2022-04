Le dicen de todo a Ninel Conde tras dejarse ver caminando en tacones: “Camina sin elegancia”

Ninel Conde volvió a visitar el estudio de El Gordo y La Flaca en Univision. La cantante y actriz mexicana lució un lindo vestido verde bastante ceñido al cuerpo y unos tacones altos, estos últimos fueron los que atrajeron la atención de los usuarios de las redes sociales debido a que en un video se le ve caminando un poco “incómoda” mientras va hacia el estudio del famoso programa.

“Así llega @ninelconde a nuestro estudio”, escribieron en la cuenta de Instagram del show al compartir ese video y muchos han reaccionado por el caminar de la también modelo. Estos son algunos de los mensajes que las personas han escrito:

“Para qué usan esos tacos si no saben caminar”, “Tiene problemas en la pierna??? o simplemente no puede con esos zapatos?”, “A mi parecer tiene problemas con los zapatos… no la dejan caminar bien”, “Camina coja, sin elegancia, como si no supiera andar en tacones”, “La veo caminar y siento que sus pies sufren”, “Camina como que fuera primera vez que usa tacones”.

La actriz y cantante visitó el show para hablar de su participación en “Tu Cara Me Suena” y contó cómo fue personalizar a Thalía. “Ahora valoro todavía más el trabajo de los imitadores profesionales porque es toda una labor de estudiar al personaje, sus ademanes, como canta, como se mueve”, detalló la intérprete.

En su cuenta de Instagram Ninel Conde también compartió imágenes de su visita a El Gordo y La Flaca, en las que se pudo apreciar con mucho más detalle su ceñido vestido y los tacones que le habrían causado inconvenientes al caminar, tal como señalaron los usuarios de las redes sociales.

“Cuando haces lo que amas se nota en tu sonrisa! Gracias @elgordoylaflaca por tan lindo recibimiento los amo. ¿Vieron el programa? Qué les pareció!? Comenten aquí abajo!”, escribió la cantante y actriz.

También dedicó un mensaje a Lili Estefan y a Raúl de Molina, quien no estuvo este día en el programa: “@liliestefan eres lo máximo! @rauldemolina te extrañamos”, expresó en la publicación que ya tiene más de 27,500 me gustas. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

