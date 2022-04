Mujer policía investigada por conexión con pandilleros hispanos violentos en Nueva York

Una mujer policía de NYPD ha sido puesta en servicio modificado mientras las autoridades investigan si tiene alguna conexión con la pandilla “Shooting Boys”, confirmaron fuentes de ese departamento al New York Post.

La agente no identificada está asignada a la comisaría 52 de El Bronx, donde trabaja en el equipo de seguridad pública de la comisaría, dijeron las fuentes. No ha sido acusada de ningún delito y la policía de Nueva York no ha emitido comentarios oficialmente.

Diez presuntos miembros de la pandilla “Shooting Boys” fueron acusados el jueves de cargos de extorsión, armas de fuego, narcóticos y asesinato como parte de una redada local y federal, según un comunicado de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Hay varios hispanos entre los acusados, que fueron identificados como Andrew Done, Víctor Almonte, Moisés Fontanez, Olbeny Díaz, Frailyn Capellán, Joel Ortiz, Edwin Jiménez, Malvin Restituyo, Anderson Burdier y Joseph Rivera. Todos han sido detenidos, excepto Done y Almonte que siguen prófugos.

En junio de 2021 balearon más de 30 veces el hogar de una policía hispana en Nueva York, porque los atacantes supuestamente buscaban a su “cuñado pandillero” Mara Salvatrucha MS-13.