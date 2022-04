Boda de Irina Baeva y Gabriel Soto podría ser “a mediados de año”

La actriz Irina Baeva manifestó que le gustaría que su boda con Gabriel Soto “fuera ya”. Sin embargo, destacó que ambos han mantenido los preparativos en pausa por compromisos profesionales, aunque esperan que sea a mediados de este año.

Baeva expresó que desea que sus familiares viajen hasta México, en primer lugar para poder disfrutar con ella porque llevan dos años sin verse producto de la pandemia y también para que compartan con ellos esa decisión tan importante como lo es el matrimonio.

“También me gustaría que ya fuera (la boda). Aunque ahorita tenemos los preparativos en pausa por la telenovela, pero esperamos que a mediados de año se pueda realizar”, manifestó la actriz de origen ruso a TVyNovelas.

La actual pareja de Gabriel Soto habló sobre la idea de formar una familia. Sin embargo, enfatizó en que no se debe descuidar la vida profesional, lo que para ella es bastante importante, considerando que, abandonó su país natal para irse a otra nación para hacer lo que más deseaba.

“Lo digo ahorita porque no soy mamá, pero no sé cómo vaya a reaccionar. Sin embargo, siempre he pensado que en el momento en el que uno decide tener hijos cambian las prioridades y se trata de reajustar ciertas cosas”, manifestó Irina.

Familia de Baeva en la boda

La actriz de 29 años manifestó que están evaluando el tener a un traductor para que sus parientes logren entender la ceremonia, ese sería uno de los detalles más relevantes de la boda. Recordemos que, los familiares son de origen ruso y no manejan el español.

“Estamos viendo ese tema, por ejemplo, el traductor, como mi familia no habla español. Son como tantos detalles que tenemos que checar. Aparte queremos una fusión como la boda mexicana con un poquito de la boda rusa, entonces por ejemplo el menú lo estamos tratando de armar para que tengamos elementos de una cosa y de otra”, expresó Baeva en Despierta América.

Ella también agregó que, le gustaría su familia se traslade a México, “tengo más de dos años sin ver a mis padres por la pandemia”.

