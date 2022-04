Avioneta “religiosa” se estrelló entre casas: gran susto en vecindario de Nueva Jersey

Un avión monomotor se estrelló en un vecindario de Nueva Jersey ayer por la tarde, dejando herido al piloto y generando imágenes insólitas en una tranquila zona residencial.

Single-engine plane crashes in NJ neighborhood, leaving pilot injured https://t.co/nwlXYzUYGB pic.twitter.com/jyyRNcM7By — New York Post Metro (@nypmetro) April 4, 2022

El avión Mooney M20M de 2006 derribó las líneas de servicios públicos y desgarró las ramas de los árboles mientras golpeaba el suelo y aterrizaba en el patio delantero de una casa en South Main Street, en la localidad Manville, informó CBS News.

Milagrosamente no hubo heridos en el vecindario. El piloto, que no fue identificado, sufrió lesiones, pero estaba en condición estable. En una ventana del avión se pudo ver una placa religiosa con el nombre “Jesús”.

La nave había despegado del Aeropuerto Internacional Piedmont Triad en Greensboro, Carolina del Norte, y se estrelló frente al Aeropuerto Regional Central Jersey, según ABC News.