Canadá y el Bayern Múnich de fiesta: Alphonso Davies está listo para regresar al fútbol

Buenas noticias para el Bayern Múnich, para la selección de Canadá y para el mundo del fútbol: Alphonso Davies está listo para regresar al terreno de juego después de más de tres meses inactivo a raíz de la miocarditis que le fue detectada.

Este miércoles, el conjunto bávaro enfrentará al Villareal en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, y Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Múnich, espera contar con Davies en su equipo titular.

“Me inclino por tenerlo en el once titular“, expresó Nagelsmann. Davies se vio obligado a apartarse del fútbol durante poco más de tres meses tras la miocarditis que sufrió por culpa del COVID-19.

Julian Nagelsmann says Alphonso Davies is available to return from injury to face Villarreal on Wednesday:



"I am leaning towards having him in the starting XI." 💪

El último partido de Alphonso Davies fue el pasado 17 de diciembre de 2021, en la goleada del Bayern al Wolfsburg (4-0). Aquel día jugó 80 minutos.

Ya Davies está de vuelta a los entrenamientos y luce en condiciones óptimas para jugar. Alphonso Davies ⚽️ pic.twitter.com/mnMdLspZAk— 🔴 FC Bayern ⚪ (@Fernando__FCB) April 5, 2022

El alta médica para regresar no es la única buena noticia recibida por Davies esta semana. El canadiense fue elegido como el mejor jugador de Concacaf de 2021. El lateral sumó cinco goles y ocho asistencias con Canadá en su camino a Qatar 2022. Five goals and eight assists in qualifying, helping Canada to its first World Cup since 1986.@AlphonsoDavies is the 2021 Concacaf Men's Player of the Year ⚡ pic.twitter.com/XkzV7DHMno— B/R Football (@brfootball) April 5, 2022

“Muy agradecido con todos en Concacaf por el reconocimiento. Siempre es bonito ver los resultados de tu trabajo duro. Gracias a todos muy compañeros y entrenadores por todo lo que hacen“, escribió a través de sus redes sociales. Very grateful to everyone at @Concacaf for the recognition. It’s always nice to see the results of your hard work. Thank you to all my teammates and coaches for everything they do 💪🏾🙌🏾#AD19⚡️ pic.twitter.com/LA6RgAQAG2— Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) April 5, 2022

Finalmente es hora de volver. Bienvenido de regreso, Alphonso.