Pedro Severino fue suspendido por 80 juegos por el uso de sustancias prohibidas

A falta de dos días para la jornada inaugural, Cerveceros de Milwaukee recibió una noticia tan negativa que, muchos lo catalogan como un balde de agua fría. Todo esto después de que se confirmara la suspensión al receptor Pedro Severino, por 80 juegos debido al uso de sustancias prohibidas.

Según el informe del comisionado de Las Grandes Ligas, el dominicano arrojó positivo a Clomifeno, el cual se usa para inducir la ovulación. Sin embargo, el mismo jugador reiteró que un medicamente el cual se le fue recetado para tratar problemas de infertilidad contenía esta sustancia que es prohibida por la MLB; De esta manera, el careta se convirtió en el cuarto jugador en ser sancionados en un par de días.

Brewers' Pedro Severino Suspended 80 Games After Failing PED Test https://t.co/5v7puiyJvX pic.twitter.com/PmS01cI4Zy — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) April 5, 2022

“Cuando regresamos a República Dominicana después de la temporada 2021, buscamos asistencia médica para determinar por qué no habíamos tenido éxito. Uno de los médicos con los que consulté me recetó un medicamento para tratar problemas de infertilidad. Desafortunadamente, ahora sé que el medicamento contenía clomifeno. Acepto la responsabilidad por este error y he decidido no impugnar mi suspensión”, comentó Pedro Severino en un comunicado por la Asosiación de Jugadores.

La Asociación de Peloteros de Béisbol de las Grandes Ligas emitió la siguiente declaración de Pedro Severino (Actualizado): pic.twitter.com/4Eokj65VOk — MLBPA en español (@PELOTEROS_MLB) April 5, 2022

Severino, iba a asumir la responsabilidad de ser el segundo receptor del conjunto “Lupuloso” detrás del venezolano Omar Narváez. Antes de la suspensión, el careta bateó para .435 con dos jonrones y nueve carreras impulsadas durante todos los entrenamientos primaverales.

Mientras que con respecto a sus números de por vida en Las Mayores, específicamente durante siete temporadas acumula un average con el madero de .235 gracias a sus 33 jonrones y 133 carreras impulsadas.

El dominicano, en la pasada temporada con Orioles de Baltimore; sacó un total de once pelotas y fletó 46 carreras para un promedio ofensivo de .248. Dichos números, fueron el segundo mejor registro para él en el béisbol organizado.

“Me han hecho pruebas más de 100 veces en mi carrera y nunca tuve un problema”, finalizó el dominicano.

Por último, el receptor se unió a el jardinero/primera base Danny Santana, al lanzador Richard Rodríguez y al infielder José Rondón; quienes han sido los primeros suspendidos desde que se reanudaron las pruebas de dopaje el pasado 11 de marzo.