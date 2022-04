Dicen que ex de Jorge Ramos ya vive en pareja con ex miembro de RBD: Alfonso Herrera y Ana de la Reguera

Desde hace algunas semanas se ha corrido el rumor de que Alfonso Herrera y Ana de la Reguera sostienen una relación amorosa y la última publicación de la actriz en redes sociales no sólo confirmaría dichas especulaciones, sino que hace pensar que el romance ya está avanzando, según informó Mezcalent.

A través de sus Instagram Stories, la veracruzana compartió una fotografía en donde se puede ver un balcón con árboles de jacaranda al fondo y una hamaca azul y, aunque la borró a los pocos minutos, los internautas hicieron investigaciones y se percataron de que el lugar es sumamente parecido a uno que el ex RBD mostró hace unos meses, por lo que ahora se rumora que ya están viviendo juntos.

Mientras se espera que alguno de los dos artistas confirme o niegue que sostienen un romance, el actor se encuentra muy emocionado, pues será el protagonista del podcast “Batman Desenterrado”, el cual estrenará en Spotify el próximo 3 de mayo y en el que le dará voz al mítico superhéroe de Ciudad Gótica.

Ex de Jorge Ramos

Hace algunos años Jorge Ramos sostuvo una relación amorosa con la actriz Ana de la Reguera. Se dijo que su romance terminó debido a una infidelidad. Según retomó el portal Chicago Tribune la actriz declaró: “Nuestra relación fue bella y estable hasta que él cometió una infidelidad; algo que me llevó inmediatamente a tomar la decisión de terminar con él. Es algo que nadie puede soportar”.

La relación se especula duró alrededor de cuatro años, y después de esta infidelidad se dice que De la Reguera aseguró que entre ellos no existía posibilidad de reconciliación: “No hay posibilidad alguna que regresemos definitivamente y exista alguna relación”.

Por qué se le dice ex RBD

La famosa banda RBD que fue integrada en sus inicios por Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Poncho Herrera y Christopher Uckermann volvió a ser noticia debido a que sus miembros se volvieron a reunir e interpretaron de nuevo sus viejos éxitos. Poncho no estuvo en este reencuentro.

Se sabe que el actor ya no quiere retomar esta parte de su carrera, porque está más enfocado en ser actor. Y esto lo ha llevado a consagrarse incluso en el mercado anglosajón, siendo parte de proyectos tales como Ozark. View this post on Instagram A post shared by Alfonso Herrera (@ponchohd)

