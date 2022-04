Video: el regalo de Édouard Mendy a Karim Benzema que le puede costar la eliminatoria al Chelsea en la Champions League

El error de la UEFA Champions League lo pudo haber cometido el arquero que casi nunca se equivoca: Édouard Mendy. El guardameta senegalés dio un pase innecesario que Karim Benzema aprovechó para lograr un hat-trick y extender la ventaja del Real Madrid en ante el Chelsea en el partido de ida de los cuartos de final del certamen continental.

El Real Madrid se fue al descanso arriba 1-2. Pero el momento lo había recuperado el Chelsea, que descontó previo al final de la primera parte y tenía el contexto perfecto para salir a remontar en el segundo parcial.

No obstante, no hubo tiempo ni de acomodarse en el terreno. No había transcurrido un minuto de la segunda mitad cuando ocurrió el escandaloso error.

Mendy, varios metros lejos de su arco, salió a apoyar en la salida de balón del Chelsea. Benzema iba en carrera hacia él, y el senegales dio un pase hacia su izquierda más que defectuoso. Puso en aprietos a un Rudiger que no esperaba dicha responsabilidad.

Y le regaló el gol a Benzema. El francés fue al choque con el defensor central del Chelsea, el rebote del balón le favoreció y luego solo debió cumplir con el trámite de empujar el balón al arco. No se asustó Karim.

Así fue el tercer gol del Real Madrid en Stamford Bridge. Así se arruinaron parte de las ilusiones del Chelsea en la eliminatoria.