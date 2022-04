Opening Day: cuándo debutan y cómo llegan los New York Yankees y los New York Mets a la temporada 2022 de la MLB

Es el Opening Day 2022 de la MLB. Después de un largo parón vuelve el mejor béisbol del mundo. Y vuelve la ilusión en la Gran Manzana: tanto los New York Mets como los New York Yankees están llamados a tener temporadas con aspiraciones de postemporada e incluso de campeonato. Repasamos su actualidad y sus jornadas de debut.

New York Mets: a competir

Los New York Mets deberían estar listos para competir a un nivel élite tras los movimientos realizados en la temporada muerta: Max Scherzer, Chris Bassitt, Sterling Marte, Mark Canha, Eduardo Escobar, Adam Ottavino y el manager Buck Showalter refuerzan a un equipo liderado por el As Jacob deGrom en los últimos años.

Además, Robinson Canó regresa tras la suspensión por sustancias prohibidas. Y Francisco Lindor, quien viene de la peor temporada de su carrera en ofensiva, debería dar un paso adelante para el club.

Scherzer y deGrom no están listos para la jornada inaugural. No obstante, se espera que en un mes ambos lanzadores estén integrados para armar un 1-2 letal para cualquier ofensiva rival.

En 2021 terminaron con récord de 77-85, en el tercer lugar de la División Este de la Liga Nacional. Si la salud acompaña a sus figuras, deberían clasificar y pelear por el título de las Grandes Ligas.

Opening Day 2022: vs Washington Nationals (visitantes)

7 de abril de 2022

7:05 PM – Hora del Este de los Estados Unidos

Abridor: Tylor Megill.

New York Yankees: seguir intentando

Los Yankees, como cada temporada, deben seguir intentando obtener el anillo de campeón. La vara siempre estará alta para ellos, sobretodo cuando se mantienen en el top 3 de las franquicias con salarios más altos, junto a los Dodgers y a sus rivales de ciudad, los Mets. The boys are back in town. pic.twitter.com/vZQi2M5Uz8— New York Yankees (@Yankees) April 6, 2022

Los del Bronx sumaron a Josh Donaldson y siguen contando con una alineación de poder: Joey Gallo, DJ LeMathieu, Aaron Hicks y por supuesto, Giancarlo Stanton.

Gerrit Cole es el As de la rotación, y debería darle muchas victorias a los neoyorquinos. Los Playoffs son una obligación. De allí en adelante, el camino y la dinámica orientará a un grupo repleto de talento que seguirá en la conversación de los favoritos mientras cumpla con las expectativas.

El récord de 92-70 de la campaña anterior debería, cuanto menos, ser igualado.