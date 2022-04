El fútbol americano se rinde a Dwayne Haskins por su lamentable fallecimiento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dwayne Haskins, con tan solo 24 años, estaba llamado a ser uno de los lideres de Pittsburgh Steelers. Sin embargo, el que fuera mariscal de campo de la organización, perdió la vida este sábado después de ser arrollado por un automóvil. Luego de darse a conocer la noticia de su fallecimiento, distintos compañeros, entrenadores y otras organizaciones, han comunicados sus reacciones sobre este hecho.

El primero en lamentar este hecho y dar su punto de vista fue su entrenador Mike Tomlin, mediante un comunicado del equipo Pittsburgh Steelers.

“Estoy devastado y sin palabras con el desafortunado fallecimiento de Dwayne Haskins. Él rápidamente se convirtió en parte de nuestra familia aquí en los Steelers en cuanto llegó a Pittsburgh y fue uno de nuestros trabajadores más arduos. Dwayne fue un gran compañero de equipo, pero más aún, fue un tremendo amigo para todos; estoy verdaderamente desconsolado. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa y toda su familia en este momento tan difícil”, comentó Mike Tomlin.

Statement from Head Coach Mike Tomlin: pic.twitter.com/hI5QaKzBUq — Pittsburgh Steelers (@steelers) April 9, 2022

Haskins, también fue parte de Washington Commanders y bajo el nombre su entrenador, Ron Rivera; quisieron recordar al que fue jugador de los capitalinos por un par de temporadas antes de mudarse a Pittsburgh.

“Estamos devastados por la trágica noticia del fallecimiento de Dwayne Haskins; él era un ser humano con un tremendo potencial que nos influyó de gran manera con su personalidad. Estamos con el corazón roto“, comentó Ron Rivera.

Statement from head coach Ron Rivera pic.twitter.com/tVBLva7Dsd — Washington Commanders (@Commanders) April 9, 2022

Pero los coach de sus equipos no fueron los únicos en transmitir sus lamentos por el fallecimiento del joven mariscal de campo de 24 años; sino que la estrella de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes escribió en su cuenta personal de Twitter: “Mis oraciones“

Prayers man…🙏🏽 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) April 9, 2022

Joe Burrow, por su parte, también quiso recordar al ex jugador de los Pittsburgh Steelers con un video también por su cuenta personal de Twitter. En el mismo, se ven a ambos mariscales de campo compartiendo palabras en el campo, Burrow, escribió: “Difícil de encontrar palabras, se te extrañará”. Tough to find the words… you will be missed pic.twitter.com/x9bNzmRvCv— Joey Burrow (@JoeyB) April 9, 2022

Es importante resaltar que, Haskins falleció cuando circulaba por sur de la Florida y según informes; el ex mariscal de campo quedó sin signos vitales en el lugar de los hechos al momento de ser arrollado por un camión de carga.

De esta manera, se deberá esperar los informes completos del fallecimiento del Haskins, aunque muchos hablan de homicidio. Solamente se deberá esperar a que transcurran todas las investigaciones. Mientras tanto, el mundo del fútbol americano llora la partida del que pudo haber sido una estrella.