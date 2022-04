Yahir ya se siente ‘La Tesorito’, y en exclusiva: “Con los tacones me voy sintiendo cómodo”

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yahir ya se siente ‘La Tesorito’… es que en la gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’, de este domingo, le tocará interpretar a Laura León. Estuvimos en uno de sus ensayos, y sobre ellos nos reveló: “Con los tacones me voy sintiendo cómodo”.

Con una larga peluca rubia, tacones de tamaño medio, Yahir nos recibe en el salón de ensayos que tiene Univision para que cada uno de sus 8 famosos compongan, junto a sus coaches y a Angélica Vale, el personaje que le toca semana a semana.

Yahir no la tiene fácil, pues se enfrenta al desafío de ser el primer hombre de esta temporada de vestirse de mujer. La semana pasada vimos lo mismo pero al revés, era Sherlyn con una personificación tan increíble de Camilo que la llevó a ganar.

A hora de ser la ‘Tesorito’, Yahir nos cuenta que: “Con los tacones me voy sintiendo cómodo cada vez más, porque al principio me habían puesto unos gigantes, donde ni siquiera podía mantenerme en pie, y estos me dejan bailar, me dejan mover”.

–¿Cómo te sientes siendo el primer hombre en interpretar a una mujer?

Yahir: Me siento increíble porque me tocó un personaje maravilloso, mi querida Laura León es una mujer que admiro mucho y tiene un estilo muy único siempre para cantar y para hablar, para bailar, para vestir. Me encanta porque me tocó un personaje muy querido.

-¿Cuál ha sido el mayor reto?

Yahir: Todo, un poco estar con los tacones, con a peluca, los movimientos son muy sensuales y femeninos, ni siquiera de juego tengo esa gracia de hacerlo, estamos puliendo de meternos en esa sensualidad.

-¿Cómo es una semana de ensayo para componer cada personaje?

Yahir: La semana de ensayos ha sido buena, poco a poco hemos ido avanzando, los nervios te atacan el lunes, el martes son menos, el miércoles menos, y así te la llevas porque poco a poco, empiezas a aprender la letra, los movimientos…Todo el tiempo el reto siempre está en la cabeza pero el nervio va disminuyendo.

‘Tu Cara Me Suena 2′ está conducido por Ana Brenda Conteras y Rafael Araneda. Sus jueces son Charytín Goyco, Víctor Manuelle, Edén Muñoz y Angélica Vale, quien además es la coach de los participantes.

Los famosos que se han lanzado a esta aventura, además de Yahir, son Sherlyn, Helen Ochoa, Kika Edgar, Ninel Conde, Manny Cruz, Christian Daniel y Michael Suart. Y el show lo puedes ver todos los domingos desde las 8/7 PM Centro por Univision en Estados Unidos y a las 9 PM por Las Estrellas en México.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A YAHIR EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Sherlyn cuando le mandó a su papá su imitación de Camilo: “¿Para qué me mandas a este tipo?”

•‘Tu Cara Me Suena 2’: Sherlyn triunfa con su impresionante Camilo

•‘Tu Cara Me Suena’ 2: Todo lo que pasó en el debut