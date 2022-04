Mujeres Destacadas 2022: Olimpia Cepeda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La primera vez que le detectaron cáncer en el seno a Olimpia Cepeda, el doctor que la trató –que no era especialista en la materia–, quería hacerle un procedimiento sencillo en su consultorio para removerle el tejido enfermo. Pero algo le dijo a Cepeda que su caso no era tan fácil, así que prefirió conseguir una segunda opinión.

“Después me hicieron cirugía”, dijo. “Yo hablo inglés, pero me quedé pensando que muchas mujeres de nuestra comunidad tienen la barrera del idioma, ¿cómo pueden navegar en el sistema médico?”.

Eso motivó a Cepeda, quien posee una maestría en salud pública, a aceptar un puesto en Latina Share, una organización sin fines de lucro que apoya, educa y empodera a mujeres afectadas por el cáncer de ovario y de seno, y que se enfoca principalmente en las comunidades que tienen poco o nada de acceso a servicios médicos.

En su puesto de directora y enlace comunitario sénior, Cepeda es facilitadora de estrés de grupos de apoyo, donde trabaja con personas que tienen la enfermedad. Además va a centros comunitarios para hablar con mujeres de la tercera edad acerca de los riesgos y síntomas de estos cánceres y de la importancia de hacerse exámenes.

“Hay mucha desinformación en la comunidad latina”, sostuvo. “Por ejemplo, el papanicolau, mucha gente piensa que es para detectar el cáncer de ovarios y no es cierto, eso es para detectar el cáncer de cuello uterino”.

Se calcula que en Estados Unidos se registran 240 mil casos de este tipo de cáncer al año, dijo Cepeda. De estos, “mueren 40 mil personas, [aunque] son curables si se diagnostican en una etapa temprana”.

La primera vez que Cepeda padeció de cáncer de mama fue a los 39 años. Luego de cinco años el cáncer volvió pero al otro seno. En ambas ocasiones la enfermedad fue detectada y tratada a tiempo. De eso ya hace más de 20 años.

Por eso, su mejor consejo, dice, es “educarse sobre los síntomas, que conozcan sus cuerpos, que vayan seguido al médico”.

“Las mujeres están pendientes de sus familias todo el tiempo”, dijo sobre el problema Cepeda. “Pero cuando les toca cuidarse a ellas mismas lo dejan hasta el último”.