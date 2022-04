Mujeres Destacadas 2022: Valeria Luiselli

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando Valeria Luiselli se mudó de su natal México a Estados Unidos hace más de diez años, lo hizo con la intención de bailar en la compañía de danza moderna José Limón, afincada en Nueva York.

“Pero me di cuenta de que no tenía talento para dedicarme a eso de manera profesional”, dijo. “Así que no tenía sentido seguir ese camino porque no era lo mío”.

A la par de sus exploraciones en la danza estuvo cercana a la literatura; desde pequeña escribía obras de teatro y poemas. Así que cuando tuvo que tomar una decisión sobre a qué dedicarse en la vida, escribir fue una opción natural.

“Empecé a escribir mi primer libro, ‘Papeles falsos’, cuando tenía 20 o 21 años”, dijo. “Lo terminé a los 25, y después de varios rechazos [la editorial mexicana] Sexto Piso le apostó a mi trabajo y así empezó un poco todo”.

Desde entonces Luiselli es considerada una de las autoras mexicanas contemporáneas más sobresalientes. Escribe en español e inglés y ha publicado varios libros que le han merecido premios importantes, entre ellos el prestigioso MacArthur Fellowship, en 2019, y en 2020 el Vilcek Prize por Promesa Creativa en Literatura, que otorga la Fundación Vilcek.

Sus novelas y ensayos, entre los que se encuentran títulos como “Los ingrávidos”, “La historia de mis dientes”, “Desierto Sonoro” y “Los niños perdidos”, se han traducido a más de 20 idiomas.

Luiselli, egresada de la facultad de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctora en literatura comparada por la Universidad de Columbia, atribuye a varios factores su inclinación por la escritura. Por una parte su formación como lectora, y por otra la escasa presencia de autoras.

“Es la manera en que sé estar en el mundo”, dijo. “Me di cuenta de que lo que me conectaba de manera más profunda con las personas, con el mundo, con el entorno, o lo que me ayudaba a encontrar cierto sentido en el caos de mi experiencia, era escribir”, dice la también profesora de Lengua y Literatura de la Universidad en Bard College.

También reconoce que los viajes y una vida entre muchos países en su infancia y adolescencia –entre ellos Corea del Sur, Sudáfrica, Costa Rica, India, España y Francia–, enriqueció su estilo.

“Tuve una experiencia de vida y oportunidades vitales que me moldearon profundamente la manera en la que veo el mundo”, dijo.