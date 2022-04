Se estrenó en Minnesota: puertorriqueño Carlos Correa conectó su primer jonrón con los Twins y laa mandó al tercer piso del Target Field [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carlos Correa, en el tercer partido de la temporada, dejó a todos los fanáticos de los Minnesota Twins, su nuevo equipo, impresionados. El puertorriqueño se estrenó con su primer jonrón y su primera impulsada con un batazo que cayó en el tercer piso del Target Field.

Ocurrió en la baja del sexto inning del Minnesota Twins-Seattle Mariners, para extender la ventaja de los Mellizos a un 9-4. El encuentro terminó 10-4 y los locales alcanzaron su segundo triunfo en la semana inaugural de la MLB.

Correa aprovechó un slider que se quedó en la parte alta de la zona para dar una conexión hacia el jardín derecho que salió a una velocidad de 113.4 millas por hora. Viajó 458 pies.

Un batazo que sería jonrón en cada uno de los 30 parques de las Grandes Ligas. Bárbaro batazo para dejar su primera huella en Minnesota.