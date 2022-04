“Acabas de matar a tu novio, deberías irte”, gritan a Courtney Clenney, modelo de OnlyFans en bar de Miami

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Courtney Clenney, estrella de OnlyFans, mejor conocida como Courtney Tailor fue vista junto a su padre en un bar de un hotel de Miami y confrontada por una mujer que le gritó: “Acabas de matar a tu novio, deberías irte”.

Y es que la modelo de OnlyFans se encuentra en medio del escándalo, luego de que fuera detenida por la policía el pasado 3 de abril, en un lujoso condominio de Miami, después de presuntamente apuñalar a su novio Christian Obumselli, de 27 años, un hombre afroamericano.

Tras su detención, a Clenney se le aplicó la Ley Bake de Florida, por lo que fue enviada a una clínica psiquiátrica para brindarle tratamiento durante 72 horas, luego de que amenazara con suicidarse.

Luego del tratamiento, evidentemente la modelo de OnlyFans e Instagram, fue liberada.

Modelo de OnlyFans vista en bar de Miami

Pero fue el pasado viernes, solo unos días después de la muerte de Obumselli, que Courtney fue vista junto a su padre en el bar del Gran Beach Hotel de Miami.

La modelo de OnlyFans, que tiene 2 millones de seguidores, fue confrontada por una mujer que la reconoció y le gritó que se fuera porque había matado a Obumselli.

La escena fue captada en video, que posteriormente fue compartido en Instagram, donde se ve a una mujer rubia de cabello largo.

#usa modelo de OnlyFans, Courtney Clenney, apuñala a su novio y lo mata. Está detenida . pic.twitter.com/jJ2J80IDdG — Hechos Policiales (@CtesHechos) April 9, 2022

Frank Prieto, abogado de Courtney Clenney confirmó que la mujer que aparece en el video es su cliente, de acuerdo con lo publicado por el diario The Sun.

En las imágenes se ve a Clenney junto a un hombre, que fue identificado como su padre. Ella viste un pantalón de camuflaje, una chamarra de mezclilla y cubre su cabeza con una gorra color nude.

“Acabas de matar a tu novio”

El video fue publicado en la cuenta de Instagram de nnenna_xoxo, donde se escucha a una mujer increpar a Clenney, quien en ese momento se levanta de su lugar para dirigirse a la salida.

“Sí, deberías irte”, exclamó la mujer, quien la sigue confrontando y le lanza fuertes acusaciones.

“Porque acabas de matar a tu novio… Sí lo hiciste”, aseguró la mujer.

El breve video publicado en Instagram lleva más de 161,000 reproducciones.

“Un viernes por la noche@courtneytailor pensó que podría sentarse casualmente en el bar@grandbeachmiami con su padre, después de que ella asesinó brutalmente a su novio@christianvstoby el domingo”, se lee en la cuenta de Instagram.

“@mpdpolice, ¿te parece una persona mentalmente inestable, como ella dice?”, destaca el mensaje publicado junto al video, haciendo referencia al envío de Clenney a una clínica psiquiátrica tras ser detenida e intentar suicidarse.

No se han fincado cargos contra Courtney Clenney

El abogado de Clenney asegura que las investigaciones por la muerte de Christian Obumselli siguen su curso y que no se han fincado cargos contra su defendida.

Prieto, abogado de la modelo de OnlyFans dijo que su cliente acudió al bar porque quería tomar una copa en privado, después de ser liberada por la policía.

“Courtney estaba allí esa noche con su padre, que simplemente quería aparecer y tomar una copa en privado, lo que fue interrumpido por esta mujer que comenzó a filmar”, precisó Prieto durante una entrevista con TMZ, sitio especializado en celebridades.

“Es desafortunado que un miembro del público, sin saber absolutamente nada sobre las circunstancias y los eventos que rodearon la muerte Obumseli, aproveche la oportunidad para acosar a la familia Clenney durante un tiempo que están tratando de ser un apoyo para Courtney”, declaró la defensa de la modelo de OnlyFans.

El abogado cree que su cliente fue víctima de “abuso físico, emocional y mental” por parte de su nivio Obumseli, incluso sugiere que pudo haber sido “víctima de trata de personas”.

TMZ obtuvo un video donde se ve a Clenney ensangrentada luego de presuntamente apuñalar a su novio, quien murió por la gravedad de las heridas. Footage obtained by TMZ shows Courtney Clenney covered in blood while being detained by officers. She was later taken to a mental institution. pic.twitter.com/iu0EXtytsg— No Jumper (@nojumper) April 8, 2022

Las opiniones sobre la presunta responsabilidad de Clenney está dividida entre sus vecinos y amigos de la pareja, ya que unos aseguran que ella siempre fue la agresiva, pero otros afirman que solo se defendió por la violencia de su novio.

