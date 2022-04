Andrés García asegura que está bien y agradece los buenos deseos tras someterse a una transfusión sanguínea

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de la transfusión sanguínea a la que fue sometido tras presentar una anemia aguda, Andrés García se recupera en su casa de Acapulco con el cuidado de su esposa Margarita y dispuesto a reactivarse.

El actor de 80 años informó que el problema con los glóbulos rojos en su organismo ha sido desde décadas atrás. Además, padece cirrosis, según informó su esposa a Agencia Reforma.

“Estoy mucho mejor, ya me hacía falta (la sangre), es que yo tengo anemia permanente desde hace 20 o 25 años que me causaron unas pastillas que yo me tomé y entonces cada cierto tiempo tengo que reforzar la sangre“, señaló.

Margarita Portillo agregó que el histrión requirió dos unidades de sangre.

“Andrés tiene una condición que su médula ósea destruye sus glóbulos rojos, entonces esto hace que siempre tenga bajo su conteo de hemoglobina y a veces muy muy bajo”.

Para mantenerse bien, el actor requiere de inyecciones de eritropoyetina (hormona que aumenta la producción de glóbulos rojos), vitaminas y a veces transfusiones cuando le baja mucho el conteo de sangre.

“En esta ocasión, el doctor Escudero, que es dueño del Hospital Santa Lucía (de Acapulco) nos consiguió dos unidades de sangre y esto hace que esté mejor. Tiene cirrosis aparte de esto, pero ya está siendo atendido y controlado“, comentó Margarita.

García estuvo hospitalizado durante 24 horas y regresó a su hogar hace un par de días.

“Estoy muy a gusto, me siento muy bien, aunque ayer (sábado) me sentí un poquito mal, pero creo que es por otras razones, pero hoy (domingo) ya me siento bastante bien”, señaló Andrés en entrevista telefónica y también en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Sobre el cuidado que recibe de su esposa, indicó que ella permanece con él en los momentos más difíciles.

“Margarita siempre cuidándome con regaños“, comentó.

“Ahora quiero hacer un poquito de ejercicio y comer bien, lo que pasa es que tengo cirrosis, entonces no puedo comer nada grasoso, ni salchicha ni jamón ni carne roja, sólo verduras y un poquito de arroz”, agregó.

