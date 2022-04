Becky G revela que ha aprendido a aceptar su cuerpo sin curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una de las consecuencias menos agradables de la carrera como estrella del pop de Becky G es el intenso escrutinio al que se somete su aspecto físico, que en su caso empeora por el hecho de que su cuerpo no encaja en el estereotipo de mujer latina. Esa presión acabó pasándole factura y haciendo que se sintiera muy insegura en su propia piel.

“Mi madre tiene muchas curvas, y se las dejó todas a mi hermana. Ahora mismo nos encontramos en una época en la que está de moda tener muchas curvas, así que yo pienso: ‘Vaya, yo no las tengo‘”, ha confesado la artista en una nueva entrevista con Yahoo Life. “Ha habido ocasiones en las que los demás han celebrado mi cuerpo diciendo lo bien que estaba, y lo que no sabían era que yo no me sentía sana. No creo que ‘sano’ sea un aspecto concreto, o al menos para mí no lo es. Es un sentimiento”.

Becky lleva tiempo acudiendo a terapia y, a través del trabajo que ha realizado en sí misma, se ha dado cuenta de que ella también se ha visto afectada por los estándares de belleza de la sociedad.

“Debemos aprender a querernos a nosotros mismos y aceptarnos por nuestra singularidad. Eso nunca pasa de moda“, ha prometido.

