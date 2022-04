Mujeres Destacadas 2022: María Edith Vázquez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un exitoso negocio familiar es el que desde 1999 conduce María Edith Vázquez, quien primero junto a su esposo y ahora junto a él y su hijo, se dedica a diseñar y crear todo tipo de artículos promocionales a empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.

“Cuando veo alguno de los diseños que he hecho en la televisión o en algún otro lugar, me siento muy feliz, digo ‘wow, eso lo hice yo, lo hizo mi compañía’”, cuenta la fundadora y directora de Active World Solutions.

Una de las muchas empresas para las que ha trabajado, y una de las que sin lugar a dudas recuerda con gran emoción, es los Yankees de Nueva York, equipo al que le imprimieron 45,000 camisetas cuando ganaron la World Series en 1996.

“Esa noche estábamos con las máquinas listas para empezar a pintar si ganaban. Fue una emoción estar viendo el partido, esperando que ganaran para poder pintar, doblar, empacar, hasta las cuatro de la mañana, para que al día siguiente la gente saliera a comprarlas”, rememora la empresaria nacida en Ecuador y quien llegó a Nueva York en los 80’s, junto a sus padres y sus seis hermanos.

Asimismo, a empresas como Aeropostal le han impreso tres millones de camisetas durante varios años; y a SoulCycle unos 2 millones de prendas surtidas, tales como camisetas, bolsas, pantalones y sudaderas, por nombrar sólo algunas.

La graduada en el Kingsborough Community College, con el título de Secretariado Ejecutivo, y madre de dos, reconoce que mantener el negocio por tanto tiempo ha sido una tarea difícil, y mucho más durante los años de la pandemia.

“No es fácil para una inmigrante. Muchas veces cuando eres minoría la gente no te toma en serio, pero poco a poco nos dimos a conocer, nos fueron recomendando y logramos nuestra clientela”, señala sobre los principios de su aventura empresarial.“Es un milagro que estemos abiertos, porque la pandemia obligó a cerrar muchos negocios”.

Pero Vázquez no se deja vencer fácilmente, y no sólo mantendrá las puertas abiertas, sino que está en el proceso de mudar su empresa a un lugar más grande, proyecto que planea esté listo en sólo un par de meses y para el que espera poder contratar a mucha más gente.