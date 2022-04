Mujeres Destadas 2022: Marilyn Calo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Marilyn Calo era la enemiga número de las escuelas charter. Como maestra de escuelas públicas por más de 30 años, pensaba que las charter –que reciben fondos gubernamentales pero que operan de manera independiente–, le quitaban el dinero a las escuelas del gobierno.

Su manera de pensar cambió cuando su esposo Bishop Dr. Raymond Rivera, pastor y activista, le pidió ayuda para fundar una escuela en la comunidad de su congregación. Era una zona de El Bronx con mucha población migrante en la que los padres estaban desesperados porque sentían que sus hijos no estaban aprendiendo en las escuelas tradicionales.

“Cuando abrieron la primera escuela, yo le dije [a mi esposo], ‘No quiero nada contigo’, y él me decía, ‘Ven a ver los salones’; luego me dijo que quería que yo fuera la directora, y tampoco quise”, recordó Calo.

Cambió de parecer cuando se quedó sin su trabajo de maestra, que dejó para cuidar a sus padres, quienes se recuperaron de sus enfermedades y dejaron de necesitarla. Solo hasta entonces aceptó ser directora del plantel que fundaron su esposo y los padres de familia. Ahora, 19 años después, Calo es presidenta de Family Life Academy Charter School, que aglomera a tres primarias y una secundaria. En total, la academia sirve a casi 1,500 niños.

“Fuimos el primer grupo de escuelas charter con una junta directiva compuesta y liderada por latinos”, dijo Calo. “Y también el primero en tener una especialización para los niños que no hablan inglés”.

Y es que para entonces, las escuelas charter no aceptaban niños que no hablaran el idioma. Pero en el caso de Family Life, de los primeros 200 inscritos, 143 eran migrantes de México, República Dominicana y el Caribe, y había unos cuantos afroamericanos.

“Tienes que trabajar con los niños de cierta manera”, dijo. “No importa que no hablen inglés, pueden ser exitosos siempre y cuando pensemos en un programa especial para apoyarlos”.

Calo vivió en carne propia la experiencia, pues llegó de Puerto Rico muy pequeña y sin conocer el idioma. Sin embargo, eso no le impidió graduarse con honores de la universidad y hacer dos maestrías.

Ya tiene más de 45 años como docente y está orgullosa de los muchos logros de la academia que dirige.