Doble tragedia familiar: abuela y su nieto bebé arrollados por camión de basura en Nueva York

Un bebé de 3 años y su abuela murieron cuando fueron atropellados por un camión de basura a plena luz del día en Poughkeepsie, Nueva York.

La pareja caminaba por Stanley Street cerca de la intersección con Mary Avenue alrededor de la 1:08 p.m. del lunes cuando fueron embestido por el camión de la basura conducido por un hombre de 41 años, dijo la policía local.

Community Rallies For Family Of Toddler, Grandmother Killed In Poughkeepsiehttps://t.co/oEuc5prtHM — Keonna (@TheLifeTheWay) April 13, 2022

El niño murió en el lugar. La anciana de 72 años sufrió “lesiones graves” y fue transportada al Westchester Medical Center, donde falleció poco después. El conductor no resultó herido, dijo la policía, que no identificó a ninguna de las partes, reportó Poughkeepsie Journal.

Una página GoFundMe iniciado por un amigo de la familia identificó al niño como Rhys Thomas y a la abuela como Debra Clegg, ambos residentes de Poughkeepsie, 86 millas al norte de NYC.