Daniela Westbrook se someterá a una reconstrucción de rostro debido a sus antiguos problemas de adicción a la cocaína

En las próximas semanas la actriz británica Danniella Westbrook, conocida por haber participado en la serie ‘EastEnders’, se someterá a cinco cirugías en el Hospital Aintree de Liverpool para reconstruir su rostro.

En el pasado, la estrella televisiva siempre estaba abierta a todo tipo de intervenciones estéticas para alterar su imagen, pero en esta ocasión su paso por quirófano se debe a una cuestión de vida o muerte, ya que los huesos de su cara han comenzado a “pudrirse” debido a sus problemas de osteoporosis relacionados con un historial de consumo de cocaína.

“Cuando era más joven me encantaba la cirugía plástica. Me operé los pechos seis veces y creía que era invencible. Pero ahora, cada vez que me anestesian, le rezo a Dios para despertarme. Cuando te haces mayor ves los riesgos como lo que son. Sé que estoy en buenas manos, así que quiero estar en la mejor forma posible antes de afrontar las intervenciones“, ha explicado en una entrevista a The Sun. View this post on Instagram A post shared by showbuzz.hr (@showbuzzhr)

Pese a los riesgos que entraña todo el proceso, ella insiste en que no le queda otra opción que afrontarlos porque sus problemas de salud han comenzado a afectarla en el día a día. “He pasado los últimos siete años intentando que alguien me arregle la cara. O se negaban, o querían cobrarme $500,000 libras. Antes de Navidad no podía respirar porque estaba resfriada. Hubo una acumulación de fluido y, después de quedarme dormida, no podía despertarme. Acabé en la UCI”, ha añadido.