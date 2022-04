Laura Bozzo fue recibida por mariachis tras su regreso a la televisión

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de un largo tiempo Laura Bozzo ha regresado a la televisión con ‘Que pase Laura’ y en medio de las burlas por las que se dejaron ver en las redes sociales, dejó claro que no permitirá que otros programas le quiten el puesto que está trabajando para obtener la mejor audiencia.

La que es considerada en el mundo como la reina del talk show podría duplicar los números, esto luego de la salida de Rocío Sánchez Azuara, quien recientemente firmó un contrato legal con TV Azteca. La ‘señorita Laura’, regresó en esta ocasión con un formato debate donde se fundamentan en oír los diversos puntos de vista de uno o más invitados.

“Aún no puedo creer como en un momento pensé que ya no había más nada para mí. Fue una experiencia terrible pero aquí estoy agradecida por este nueva oportunidad que Dios pone en mi camino y no le voy a fallar. Nunca pierdan la fe. Jesús nunca nos suelta la mano. Los amo”, escribió en su cuenta personal de Instagram ante su regreso a la pantalla chica.

En la primera temporada del espectáculo, Bozzo se lo dedicó a la virgen de Guadalupe al mismo tiempo que le hizo una reverencia. Además, fue recibida por mariachis mientras que el público presente la ovacionó.

Muchos consideraron que su regreso tardaría más y es que incluso, algunos manifestaron que podría ser que ella no consiguiera empleo en las pantallas tan rápido, lo que dejó boca abierta a más de uno tras este nuevo programa que llega de nuevo a miles de hogares.

“Quiero dedicar toda esta nueva temporada a mi virgen de Guadalupe que me cubrió con su manto en los momentos más difíciles de mi vida. A ella y por ella estoy acá, gracias imagen por darme esta oportunidad”, dijo durante el primer programa de ‘Que pase Laura’.

Hace pocos días había hablado sobre su ingreso al canal de televisión y es que además también comenzaron a surgir comentarios que decían que ella solo formaría parte de ‘La Casa de los Famosos 2’ que transmiten en Telemundo.

“Gracias @imagentvmex por esta oportunidad maravillosa que esperé por 7 años para regresar con lo que más amo hacer, estoy muy emocionada. Vamos con todo a cambiarle la vida a mucha gente, gracias a la prensa por su apoyo, a mi público pero sobre todo a Dios y a mi Virgen de Guadalupe”, escribió Bozzo. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

