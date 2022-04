Interrogan a Sebastián Yatra por el tema de Christian Nodal con su ex, Tini Stoessel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sebastián Yatra fue prácticamente emboscado por las cámaras de Despierta América. El cantante colombiano fue interrogado por la nueva canción que Christian Nodal cantará a dúo con su ex novia, la cantante argentina Tini Stoessel.

La periodista prácticamente tuvo que contarle el chisme entero a Yatra, para obtener una reacción del colombiano. Le dijo que Nodal terminó con Belinda y que la canción que ahora cantará con Tini, iba a interpretarla en un principio con Belinda. Sebastián se limitó a decir: “Ah, terminaron”.

El cantante quiso ignorar la pregunta. Y es que lo tomaron por sorpresa y tal vez él jamás se imaginó que lo buscarían para obtener una reacción sobre esta situación, que en realidad no es de su incunvencia. Él por otra parte se limitó a caminar más deprisa para dejar a la periodista atrás.

Todos sabemos que Sebastián Yatras sí sabe que Belinda y Nodal terminaron, porque meses atrás dijo que él no se veía capaz de regalar un anillo de compromiso como el que el mexicano le dio a la rubia. Anillo que Christian ya dijo no le pedirá a su ex.

Sobre el famoso anillo de compromiso esto fue lo que dijo el nominado al Óscar en conversación con Mezcalent: “Yo regalo libros y cosas con significado. Nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño, cuando me contaba la historia de amor con mi mamá“, ha reconoció él en la rueda de prensa que ofreció antes de su último concierto en México, en la que no pudo evitar las preguntas acerca del tema más candente del momento en la prensa social del país.

Sebastián no cree que su punto de vista le convierta en un tacaño, sino que más bien le ayuda a evitar a personas que solo se interesen en él por motivos materiales. “Creo que el amor es algo que, cuanto más significado le puedas dar alejándolo de las cosas materiales, más bonito va a ser“, ha concluido.

