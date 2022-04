Samsung, Jeep y otras 28 empresas se comprometen a plantar 10 millones de árboles con motivo del Día de la Tierra

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Teniendo como marco el Día de la Tierra, Veritree, una plataforma restaurativa basada en datos que conecta soluciones basadas en la naturaleza con empresas impulsadas por una misión, anunció su “Desafío de los 10 Millones de Árboles Verificados”, que une a 30 empresas para invertir en proyectos de restauración en hábitats críticos este año, incluidos sus nuevos socios Jeep, Vega y Herbaland.

El programa aprovechará la tecnología de Veritree para monitorear, administrar, verificar y rastrear los impactos regenerativos de los proyectos de restauración en asociación con organizaciones de plantación desde cero en Canadá, Indonesia, Kenia, Madagascar y Senegal.

“Nuestro desafío de 10 millones de árboles verificados permite que las marcas se conviertan en una parte importante de la economía restaurativa y lleven a sus consumidores directamente al corazón de la acción climática“, dijo el director ejecutivo de Veritree, Derrick Emsley. “Cuando comenzamos la empresa de ropa de plantación de árboles tentree, nuestra marca hermana, queríamos construir una marca que le devuelva al planeta más de lo que necesita; una década después, estoy orgulloso de escalar ese impacto a través de la plataforma Veritree, conectando una comunidad de socios y sus partes interesadas con una acción real y significativa”.

Las empresas que participan en el desafío apoyando la plantación de 50,000 árboles o más incluyen a empresas como: Samsung, Northland Properties, Herbaland, Mogo, Cardano, Jeep, Creator.co, Vega , 101 Cider, Krystal, Alive Publishing, Accelerate Financial, Promosapien, Jiminy’s, Monstercat y Gane con Drop, entre otras.

El esfuerzo colectivo tiene como objetivo los hábitats de todo el mundo donde los proyectos de plantación pueden maximizar el impacto positivo. En la región canadiense de Cariboo, los socios de plantación de Veritree restaurarán las tierras destruidas por los recientes incendios forestales; la restauración en la provincia de New Brunswick se centrará en los ecosistemas afectados por la industria maderera comercial; y en Kaffrine, Senegal, Veritree potenciará la plantación de diversos “jardines forestales” para imitar los ecosistemas boscosos naturales y apoyar la agrosilvicultura sostenible.

Proyectos en Madagascar, Indonesia y Keniase se centrarán en la restauración de la población de manglares costeros, proporcionando hábitats primarios para miles de especies y áreas de reproducción y crianza para muchas especies de peces e invertebrados.

Con el objetivo de plantar más de 1,000 millones de árboles verificados para 2030, Veritree aprovecha la tecnología para impulsar una mayor transparencia y mejorar la credibilidad de las soluciones basadas en la naturaleza.

“Invitamos a todos los líderes empresariales a involucrarse y ayudar a impulsar la transformación hacia un futuro positivo para la naturaleza y con bajas emisiones de carbono”, dijo Emsley. “Con 30 empresas con ideas afines que ya nos respaldan, estamos teniendo un impacto verificable este Día de la Tierra. Pero se necesitarán más de 30 de nosotros para transformar el mundo“.

La comunidad completa de socios que se unieron al “Desafío de los 10 Millones de Árboles Verificados” hasta la fecha incluye a Samsung, Mogo, Cardano, Jeep, Vega , 101 Cider, Krystal Hosting, Alive Publishing, Herbaland, Accelerate Financial, Promosapien, Jiminy’s Pet Food, Monstercat, Earn with Drop, Parade, Poshmark, Leopold’s Tavern, Kitsch Wines, EcoChit, C-PAC of Canada , Operto, Traction on Demand, Vivobarefoot Canada, Whitepaper Solutions, Winscape IT, Boundary, Rise, E.pop, Hahn Air, Mala the Brand y Riet Propetual.

