Agenda de eventos: ideas para el fin de semana

Las “Perrísimas” cantan en NYC

La Reina del Pop, Paulina Rubio, y la Reina de Corazones, Alejandra Guzmán, llegan este fin de semana a Nueva York con una de las giras más esperadas del año, “Perrísimas” US Tour 2022. Las cantantes compartirán toda la magia que las ha convertido en dos íconos, y mantendrán a los asistentes electrizados durante tres horas. Los fanáticos bailarán y cantarán sin parar, con éxitos como “El Ultimo Adiós” y “Ni Un Sola Palabra”, de Paulina, y “Eternamente Bella,” y “Hacer El Amor Con Otro”, de La Guzmán. El sábado a las 8:00 pm, en el United Palace ( 4140 Broadway, Corner of 175th St., New York, NY 10033). Entradas e información: https://www.ticketmaster.com

Luis Vargas en La Boom

Luis Vargas, ‘El Rey Supremo de la Bachata’, pondrá a bailar a todos los dominicanos y a los muchos neoyorquinos amantes del género. El intérprete de temas como “Los últimos”, “Volvió el dolor”, “La distancia”, “Loco de Amor”, entre otros, tendrá varias sorpresas para los asistentes del show. Alexandra, la denominada Reina de la Bachata, será parte del espectáculo que se llevará a cabo este viernes desde las 10:00 am, en La Boom ( 56-15 Northern Blvd. 11377, Queens). Entradas e información: www.laboomny.com

Feria Internacional del Libro Antiguo

Conocida universalmente como la mejor feria de libros antiguos del mundo, la Feria Internacional del Libro Antiguo de Nueva York (NYIABF) de la Asociación de Libreros Anticuarios de Estados Unidos (ABAA), regresa esta semana para presentar cerca de 200 expositores. El evento presentará un vasto tesoro de artículos: libros raros, mapas, manuscritos iluminados, incunables, encuadernaciones finas, ilustraciones, documentos históricos, grabados y efímeras impresas.

Las especialidades de la feria abarcan arte, ciencia, medicina, literatura, historia, gastronomía, moda, primeras ediciones, americana, filosofía, libros infantiles y mucho más. En el Park Avenue Armory (643 Park Avenue). Desde el jueves 21 al domingo 24 de abril, diferentes horarios. Para entradas e información: https://www.nyantiquarianbookfair.com

Show ¡Viva! del Festival de Flamenco

Como parte del Flamenco Festival 2022, este viernes 22 de abril se presenta el show ¡VIVA!, de la Compañía Manuel Liñán, que es un canto a la libertad de movimiento, donde lo femenino se abraza desde el cuerpo masculino como propio; donde los roles de género, en un mundo codificado como el flamenco, se rompen con alegría y disfrute, creando nuevos territorios. Seis bailaores serán los encargados de explorar y sumergirse en este fascinante universo. A las 8:00 pm en el New York City Center 131 W 55th St. Información: https://nyork.cervantes.es/

‘El Principito’ aterriza en Broadway

Después un rotundo éxito en París, Sídney y Dubái, The Little Prince (El Principito), una de las obras literarias más vendidas y más traducidas de la historia, llega a Nueva York en una nueva producción teatral llena de danza, acrobacias aéreas y tecnología de video innovadora que da vida a la clásica historia de aventuras amada por generaciones.

Al llegar a la ciudad de Nueva York en la cúspide de la Segunda Guerra Mundial, el autor y aviador francés exiliado Antoine de Saint-Exupéry escribió e ilustró The Little Prince en 1942 mientras residía entre Manhattan y la histórica mansión Delamater-Bevin en la costa norte de Long Island. Ahora, la historia regresa a la Gran Manzana en esta pieza teatral cargada de fantasía al mejor estilo Broadway.

Las entradas ya están a la venta en thelittleprincebroadway.com, Telecharge.com y por teléfono al 212-239-6200. También están disponibles en persona en la taquilla del Teatro Broadway (1681 Broadway en 53rd Street).

El estreno de “How I Learned to Drive”

La obra maestra ganadora del Premio Pulitzer de Paula Vogel, How I Learned to Drive, debutó recientemente en Broadway para contar la historia de una mujer y la compleja relación con su tío, en un paseo que va narrando los sucesos del presente, el pasado y el futuro.

La obra reúne a las dos estrellas originales, la ganadora del Tony Award Mary-Louise Parker (Proof) y el nominado al Tony David Morse (The Iceman Cometh). También regresa la miembro del reparto original y nominada al premio Tony Johanna Day, a quien se le unen Alyssa May Gold y Chris Myers. La dirección es de Mark Brokaw (Heisenberg).Las entradas para How I Learned to Drive están disponibles en Telecharge.com, por teléfono en el 212-239-6200, o directamente en el Samuel J. Friedman Theatre (261 West 47th Street).

Domingos de Jazz en el Vineapple Cafe

Si está buscando una manera de pasar una noche dominical informal pero entretenida, puede considerar la noche de jazz de Vineapple Cafe, todos los domingos de 6:30 p. m. a 8:30 p. m. La experiencia es interactiva ya que los invitados pueden solicitar sus canciones favoritas. El restaurante es propiedad de Aubrie Therrien, quien creció en la industria ya que su familia fue propietaria de Giambone en Little Italy durante más de 75 años. Todos los domingos, el happy hour dura toda la noche y los clientes pueden disfrutar de cócteles exclusivos de la galardonada directora de bebidas Jennifer Sandella por solo $9 y cualquier cerveza o vino por $7.

Junto con los cócteles, los visitantes pueden probar el menú de inspiración italoamericana, que incluye platos pequeños como tablas de charcutería personalizables y los clásicos crostini italianos. Para más información, visite: https://www.vineapple.cafe/

La LAMC virtual

La Latin American Music Conference (LAMC) regresa de manera digital y gratuita para ofrecer tres días de paneles, talleres, exhibiciones y oportunidades para establecer contactos en la industria musical. Desde el 27 al 29 de abril, los participantes podrán aprender y conocer las historias de decenas de panelistas pertenecientes a renombradas empresas como Amazon, YouTube, Apple, Spotify, Meta, TikTok, Sony, Magnus Media, Universal, Warner, The Latin Recording Academy y Live Nation, entre muchas otras.

Además, la LAMC dará a conocer una nueva lista de Wonder Women of Latin Music, presentada por Amazon Music Latin, que celebra a las mujeres que marcan la diferencia en la industria. Reserve también la fecha para el regreso de las conferencias presenciales, del 6 al 9 de julio. Más información: https://latinalternative.com/