Rusia incluye en su “lista negra” a Kamala Harris y Mark Zuckerberg

Rusia incluyó en su “lista negra” a 29 ciudadanos estadounidenses, incluidos la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien es considerado como un “extremista” en aquel país.

En dicha lista negra, también están incluidos altos cargos del Pentágono, como la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, y el portavoz, John Kirby; el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, así como Evan Ryan, esposa del secretario de Estado, Antony Blinken y Douglas Emhoff, marido de la vicepresidenta Harris.

También están incluido en la lista el consejero delegado de LinkedIn, Ryan Roslansky, y expertos como Edward Acevedo, del Centro Wilson, y periodistas de las cadenas CNN, ABC y el portal ruso Meduza.

Además, se suman empresarios y otros cónyuges de altos funcionarios estadounidenses, según anunció este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

“En respuesta a las sanciones estadounidenses en constante expansión a las que la administración de Joe Biden somete a cada vez más rusos (funcionarios, sus familiares, así como empresarios, científicos y artistas), un total de 29 estadounidenses, incluidos altos funcionarios, empresarios, expertos y reporteros que forman La agenda rusofóbica, así como los cónyuges de varios funcionarios de alto rango, están en listas negras”, dijo el Ministerio en su comunicado.

“Pronto seguirá otro anuncio sobre una nueva expansión de la lista negra rusa, como parte de las contramedidas a las acciones hostiles de Estados Unidos”, dijo el Ministerio.

Líderes del G20, incluido Putin, invitados a la cumbre de Indonesia

El anuncio de la lista negra para 29 ciudadanos estadounidenses se da cuando los líderes de todos los países del G20 fueron invitados a la próxima cumbre en Indonesia, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, informó el ministro de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Cuando se le preguntó si Putin estará presente en la cumbre del G20 programada para llevarse a cabo en la isla turística de Bali en Indonesia, el ministro respondió: “Bueno, [lo hemos] invitado”. Agregó que las invitaciones a los eventos de primer nivel se envían con anticipación. A great pleasure to meet w H.E. Dr. Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of #Indonesia.



Our discussion focused on @UNDP-Indonesia's partnership & priorities on @g20org Sustainable Finance Working Group and advancing a just and sustainable #EnergyTransition for all. pic.twitter.com/CYviW2vLxF— Achim Steiner (@ASteiner) April 21, 2022

“Ahora todos los países del G20 han recibido sus invitaciones”, agregó.

“En cuanto a organizar la reunión en sí, al igual que la que tuvimos ayer, no fue fácil, pero, al final, todos están en la misma sala”, dijo.

