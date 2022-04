Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Jurka, de Telemundo en medio de sus triunfos dice: “Por alguna razón Dios me dio su gracia”. En entrevista exclusiva, a presentadora de ‘Titulares y Más’, ‘Rumbo al Mundial’, y ‘En Casa con Telemundo’ abre su corazón , y reverla por qué todo cambió el día que decidió ser valiente y ya no hacer lo que los demás esperaban, y ser ella mismo a riesgo de gustar o no.

Nominada a un Emmy en la categoría de deporte, acaba de conducir el pre-show de los Latin AMAs, y está lista para ser una de las presentadora del Mundial de Fútbol en Quatar... Pero antes habla en exclusiva con nosotros, y nos revela el verdadero secreto de su fuerza: “Mis hijos son mi gasolina y mi esposo mi roca”.

-Acabas de ser Host en Latin AMAs, tienes una nominación a los Emmys, y será presentadora del Mundial de Fútbol, ¿mucho para festejar?

Ana Jurka: Sí, gloria a Dios, la verdad es que yo he pedido muchísimo a Dios que me da la oportunidad de hacer todo lo que amo, estoy cumpliendo muchísimos sueños. Cuando estaba niña soñé con ir a cubrir una alfombra roja de estos grandes eventos y ahora el hecho de estar en una, como invitada o presentando incluso es algo súper, súper lindo. Lo de el Mundial, tú me sigues en las redes, sabes como amo los deportes y el fútbol es mi pasión. Como un sueño que a veces no creo que estoy viviendo, y ser Host de un mundial se dice fácil pero es el premio a mucho trabajo, muchos años de sacrificios, y ahí estaremos el Emmy, la cerecita en el pastel esta nominación.

Ana Jurka. Foto: Latin Iconos

-Como bien dices, detrás hay mucha entrega, ¿Cómo recuerdas esta niña- mujer que comenzaba, tenía estos sueños y todo lo que tuvo que pasar?

Ana Jurka: Siempre quiero controlar todo, que sea de cierta manera, hacer de mi vida un round down, y no se puede, y a veces sí quisiera volver atrás y decir: “No te vayas por aquí, vete por acá o no escuches a esta persona, escucha a esta o lo que sea”. Porque recuerdo justo cuando llegué aquí, a Telemundo, era una niña asustada, en muchas cosas eran muy segura de mí misma, pero no necesariamente en las cosas que debía ser, yo siempre fui segura de cómo me veía, no me importaba si no andaba el maquillaje perfecto, ese tipo de cosas nunca habían sido algo como que se me metieran en la cabeza.

Pero a la hora de dar mi opinión sí era insegura porque decía: “No, espérate que ellos tienen más experiencia que yo, qué tal si creen que les estoy debatiendo”… No decía lo que yo creía, estaba buscando cómo encontrarme. Cuando veo ahora todo lo que hago, no sólo al trabajo pero también al darte cuenta que a veces tienes que decir, “Ey, espérate, Dios te puso ahí, Dios te dio la oportunidad de que lo hagas eso porque cree que puedes hacerlo, y si ellos se ponen enfrente algo porque creen que puedes hacerlo, entonces ten más confianza”.

-¿Qué te hizo el ‘click’?

Ana Jurka: Tienen que ocurrir muchas cosas como para llegar a ese momento de decir. “Ya basta”… Antes hacía host de Premier League, siempre he hecho el hosting entre en los partidos. Me acuerdo muchas veces salía llorando del canal, enojada porque decía: “¿cómo no contesté tal cosa?, ¿por qué no me defendí aquí?, ¿por qué no me dio?”… Porque estaba tratando de caber en cierto molde… Mi esposo me dijo, “tienes que olvidarte de lo que puedan pensar, tienes que recordar ser tú misma, tienes que ya dejar de intentar que le caigas bien a esta o esta otra persona por X o Y razón o lo que sea, si no te vas a dar a respetar tú, nunca nadie te va a respetar, y tienes que empezar a hacer más tú misma y olvidarte de todo lo que ocurra alrededor, porque a la hora de la hora tú te debes no sólo a la gente que te puso ahí, sino sobre todo a la gente que te está viendo, eso es de la que te debes preocupar “…

Ana Jurka junto a Andrés Cantor y Miguel Gurwitz. Foto: Latin Iconos

Y ese día decidí empezar a hacer yo misma, empezar a decir lo que de verdad opinaba, empezar a darme mi lugar, a defenderme, a decir: “sabes qué, estoy aquí por una razón y ya sea que la respeten o no, yo voy a hacer lo que me toca y ya”… Y desde ahí creo que eso fue lo que cambio todo para mí.

-‘En casa con Telemundo’ empezó como para entretenernos en la pandemia, pero tuvo tanta fuerza que logró identidad propia, ¿cómo sientes ser parte de algo que tenía fecha final, y de repente pues tuvo vida propia?

Ana Jurka: Es lindísimo, es el premio a tu trabajo diario porque ahora que la televisión es tan difícil… Antes, con todo respeto a las personas de los tiempos de antes que tenían otros retos, tú sabías que la gente te iba a ver porque no le quedaba de otra, ya estuvieras tú o estuviera María o Sutano o Mengano, pero si es el partido estaba ahí, a fuerza lo tenían que ver. Ahora en la televisión, que hay tanta competencia y no por otras televisoras, pero porque yo puedo un partido en mi celular, puedo ver la últimas tendencias de la última alfombra roja, también lo puedo ver todo al Instagram, hay tantas cosas, hay tantas facilidad de poder darte cuenta de absolutamente todo, ¿por qué voy a poner a las 2:00 pm ‘En Casa con Telemundo’?…

Creo que fue la la magia de que somos personas que queríamos de verdad entretener a la gente, y nos enfocamos en hacerlo de cosas buenas. Yo personalmente odio cuando en el show hay algo de chisme, odio, lo odio como no tienes idea, tal vez porque yo soy de otro background, en deportes es más del partido es bueno, y no importa quién es, si el jugador hizo un golazo de ese jugador vamos a hablar porque él es mi personaje del partido, no aquel porque le cae bien al otro o porque se peleó con el otro… Desde el primer día dijimos: “vamos a darle a la gente ánimo, vamos a contarle a la gente historias bonitas, historias que te motiven, historias que te inspiren”, porque estábamos viendo todo el día las noticias de cuántos muertos, cuántos gente en el hospital, cuánta gente perdiendo sus trabajos, tantas cosas, que yo creo que esa fue la magia.

-¿Qué hace especial a Ana Jurka?

Ana Jurka: ¡Qué difícil pregunta! Vivimos en una era en el que si no pusiste algo en tus redes sociales es que no lo hiciste, si no dijiste algo que todo el mundo está diciendo, es que eres raro o lo que sea… A veces yo puedo ser la rara del grupo. De repente me vas a ver un día que atesto mis redes sociales en las historias, 50 historias, y hay otros días que no me ves una semana entera poner nada. Lo que tú ves al aire y lo que tú ves en mis redes sociales de mí, lo que yo te digo, eso soy, no hay máscaras, si le voy a caer bien a alguien, qué bonito, y me sentiría muy bendecido, y si le caigo mal, pues por lo menos me siento bien de que te caí mal siendo yo. Si soy especial para alguien es porque soy real y quiero seguir siéndolo, y ojalá Dios me permita seguir haciendo caso omiso de de muchas cosas y olvidando otras para poder seguir siendo yo misma.

Ana Jurka junto a sus hijo Seth y Noah. Foto: Latin Iconos

-¿Qué significa para Ana mamá, esposa, hija, hermana, mujer el estar nominada a un Emmy, el ser parte de unos premios, y host del próximo Mundial?

Ana Jurka: Es todo, es un testamento a que cuando haces las cosas con amor, por las razones correctas, cuando trabajas duro, haces sacrificios, Dios siempre está ahí, y no se olvida de que el trabajo duro de verdad tiene su recompensa. Te diré que yo hago todo pensando en agradeciendo, respetando, trato de ser la más respetuosa, trato de ser la mejor compañera, obviamente soy ser humano voy a cometer errores, pero el hecho de yo poder decir: “Sí empecé el mes de abril en Qatar en un sorteo de un mundial, y luego voy a una alfombra roja”… A veces no le encuentro explicación, yo digo que es la gloria de Dios, porque hay muchas personas que tienen igual o más talento que yo, pero por alguna razón Dios me dio su gracia y aquí estoy, y lo hago todo pensando en mi familia, mis hijos son mi gasolina, mi esposo es mi roca y yo lucho por eso, por recordar tener las prioridades en donde deben estar, y quiero ser ese ejemplo para mis hijos.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A ANA JURKA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Ana Jurka emocionada: Transmitirá la Premier League desde el Fan Fest en Los Angeles

•Ana Jurka desde Tokio, donde está cubriendo los Juegos Olímpicos, lucha por el respeto a la mujer

•“En Casa con Telemundo” es la nueva aventura televisiva de Ana Jurka y Carlos Adyan