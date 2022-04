Instan al 28% de hispanos no vacunados a inyectarse ante aumento de contagios de COVID en NYC

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Han pasado ya más de dos años desde que la ciudad de Nueva York vivió aquellos días oscuros en los que se ordenaron cierres y confinamientos, y cientos de neoyorquinos perdían la vida a diario, a causa del COVID-19. Aunque ahora hay un ambiente de presunta ‘normalidad’, lo cierto es que la pandemia todavía no ha cruzado la esquina, y con el auge de la subvariante BA.2 de ómicron, los casos siguen subiendo, por lo que las autoridades de Salud hacen un llamado urgente a quienes todavía no se han vacunado contra el COVID, a que le pongan el brazo al pinchazo, entre ellos a la comunidad latina.

Los datos más recientes del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) revelan que la Gran Manzana se acerca ya al 6% de índice diario de positividad, con más de 2,215 infecciones reportadas cada 24 horas, 3 muertes y 31 hospitalizaciones en ese mismo lapso de tiempo.

Y es que a pesar de que los hispanos de la Gran Manzana han mejorado considerablemente las cifras de vacunados, con un 72% del total de latinos de la ciudad con su esquema de vacunación completo y 82% con al menos una dosis, todavía el 28% no concluye su inmunización plena, y el 18% aun le dice “no” al biológico, por encima del promedio general de la ciudad, donde el 13.2% de los 8,336,817 de neoyorquinos sigue sin poner el brazo a la aguja.

La cifra resulta más preocupante entre los niños latinos de 5 a 17 años, de los cuales solo el 56% están completamente vacunados y el 67% tiene una dosis, lo que deja a un 33% de menores hispanos sin rastro de vacunación. Entre los adultos latinos, el 86% de ellos están plenamente vacunados.

En su reciente cita ante el Concejo Municipal, Torian Easterling, comisionado asesor de la Oficina de Equidad del DOHMH, destacó que la población hispana ha accedido cada vez más a vacunarse, pero reconoció que “todavía falta mucho más por hacer” para llegar a esa comunidad y no están contentos con los resultados de inmunización entre los niños.

El funcionario instó a quienes siguen con la negativa de vacunarse a que lo hagan como la mejor manera de protegerse a sí mismos y a sus familias, y recordó que las dosis, no solamente son gratis y seguras, sino que están al alcance de todos, en cientos de sitios de vacunación alrededor de la ciudad.

“A quienes ya se vacunaron les pido que se pongan la dosis de refuerzo”, agregó el médico, recalcando que la dosis adicional de la vacuna aumenta los niveles de inmunidad que dan los pinchazos, que con el paso de los meses se va reduciendo.

Solo el 25% se ha puesto el refuerzo

En el caso de la llamada tercera dosis de Pfizer y Moderna y la segunda para los vacunados con Jansen, los latinos también aparecen en la cola de la lista, con apenas el 27% muy cerca de los negros, entre quienes solo el 25% de ha puesto el ‘booster’.

Pedro Frisneda, vocero del DOHMH, se sumó al llamado a que los no vacunados se vacunen, y destacó que la herramienta más efectiva para prevenir enfermarse de COVID, terminar hospitalizado e incluso morir, son las vacunas y las dosis de refuerzos.

“Instamos a los neoyorquinos, incluidos los latinos, a vacunarse y ponerse el refuerzo si son elegibles. La vacunación ayuda a protegerlo a usted y a su familia contra los peores resultados de COVID-19“, dijo Frisneda, quien destacó que la Ciudad está trabajando fuertemente junto a organizaciones comunitarias y líderes vecinales para que se fomente una mayor confianza en la vacunación y más hispanos den el paso al frente.

“Sabemos que con la comunidad latina y otras comunidades de la ciudad, la confianza es el elemento esencial para convencerlos de que se vacunen, razón por la cual nos asociamos con organizaciones comunitarias (CBO), proveedores de servicios sociales, líderes religiosos, organizaciones culturales, grupos, miembros individuales de la comunidad y otros mensajeros de confianza que nos han estado ayudando a difundir nuestro mensaje a los latinos en todas partes”, dijo el funcionario del DOHMH.

“Esto también incluye la participación de proveedores clínicos que atienden a pacientes latinos y nos aseguramos de que las CBO brinden educación comunitaria en español en todos sus eventos de divulgación y también tenemos CBO que brindan educación en idiomas indígenas”, agregó Frisneda.

Mensajes en español han sido clave

El Departamento de Salud municipal manifestó también que una manera de responder a la comunidad hispana tras la pandemia del COVID ha sido enviar mensajes a este segmento de la población, especialmente a aquellos que aún no han sido vacunados, en su propio idioma español.

“Llegamos a personas que no hablan inglés, incluidos los latinos, a través de la televisión, la radio, los periódicos, los canales de YouTube y los medios digitales en español sobre la importancia de vacunarse ahora y en el futuro, incluida la vacuna de refuerzo”, dijo el vocero del DOHMH.

Y el mensaje ha sido claro, insistió Frisneda: “Hemos enviado un mensaje claro a los neoyorquinos latinos de que vacunarse debe ser fácil, seguro y libre de barreras como el costo (seguro médico) y el estatus migratorio. La vacunación sigue siendo la protección más sólida para los neoyorquinos y sus seres queridos”.

Además del llamado a la vacunación el DOHMH también está pasando la voz para que la comunidad latina sepa que actualmente hay tratamientos disponibles para hacer que quienes se contagien de COVID-19 puedan ser atendidos con medicamentos disponibles garantizando que no desarrollen síntomas graves ni terminen en el hospital.

“Si usted da positivo, tenemos tratamientos gratis. Para conocer cuál es el mejor tratamiento para usted, llame a un proveedor de atención médica o llame al 212-COVID19 (212-268-4319)“, aseguró Frisneda, destacando la importancia de hacerse el test. “Les pedimos a todos los neoyorquinos, incluyendo a los hispanos, que se hagan la prueba de COVID. Para encontrar un sitio de pruebas cerca de usted, o donde obtener un kit de prueba para la casa, vaya a nyc.gov/covidtest o llame al 311″.

El funcionario enfatizó de manera especial que si alguien no tiene un proveedor de atención médica, recibirá ayuda rápida y gratuita, sin importar su estatus migratorio, y las pruebas caseras pueden ser solicitadas también en el 212-COVID19 y serán enviadas el mismo día de la llamada.

Opiniones divididas entre los hispanos

Jacinto Quispe, quien ya cuenta con el esquema de vacunación completo, y quien perdió por el COVID a varios miembros de su familia, pidió también a quienes no se han vacunado que lo hagan, e instó a las autoridades a buscar nuevas maneras creativas de convencer a los que siguen con temores infundados.

“El Covid de verdad mata. El Covid mató a mi papá, a mi hermano y a varios primos. Yo por fortuna me vacuné y le digo a los latinos que se vacunen. Yo no entiendo por qué todavía muchos no quieren entender que es necesario. No sé qué más puede hacerse para que entiendan y agarren conciencia, porque aunque suene increíble, todavía hay mucha gente que todavía cree que esa vacuna la hicieron para matar gente”, dijo el ecuatoriano.

Jacinto Quispe

Otros como José Londoño, quien se enfermó de COVID en la primavera del 2020 y en diciembre del año pasado, se niegan a vacunarse, no porque crean que las dosis son dañinas para el cuerpo sino porque cuentan ya con anticuerpos naturales, por lo que pidieron al Departamento de Salud que aborden ese tema también y hagan públicos estudios que demuestren que quienes se contagian, también tienen un nivel de protección.

“Yo estoy de acuerdo con que quienes no tienen anticuerpos naturales se vacunen, porque el COVID es serio. Yo lo viví en carne propia, pero yo cada tres meses me checo mis anticuerpos y hasta escuché de los CDC que dijeron que quienes tienen protección natural están protegidos como si tuvieran una vacuna”, dijo el colombiano. “La Ciudad y el Departamento de Salud no hablan de eso. Ahí es donde vienen más dudas y sospechas de la gente. Deberían abordar ese tema con transparencia y así se analiza de los no vacunados quien debe vacunarse por protección y quien no la necesita ya”.

Vacunación contra el COVID en NYC en cifras: