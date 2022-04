El verano en Nueva York será una gran fiesta con el nuevo programa del Lincoln Center

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Redacción

El Lincoln Center for the Performing Arts (LCPA) anunció esta semana su programa “Verano para la Ciudad”, una iniciativa que durante tres meses y en 10 escenarios al aire libre ofrecerá una variada oferta de entretenimiento con más de 1,000 artistas y 300 espectáculos.

“La programación de esta temporada se arraiga en nuestros valores fundamentales: ofrecer programas artísticos y cívicos, la mayoría de ellos gratuitos, que nos ayuden a repensar la ciudad de Nueva York, a priorizar la colaboración y a preguntar primero a los artistas y a sus comunidades qué esperan del Lincoln Center; queremos ser un espacio de experimentación e invitamos a los neoyorquinos a participar activamente en esta creación conjunta” afirmó Shanta Thake, directora artística general del LCPA .

Summer for The City ( http://SummerForTheCity.org.) ofrecerá cientos de eventos gratuitos bajo tres premisas básicas: Alegrar, Recuperar y Recordar.

“Todos necesitamos un remedio contra la conmoción y el dolor de los últimos dos años. El arte puede ayudarnos a lograrlo: desde canciones para cantar en grupo hasta celebraciones de rituales importantes que se han perdido o que han quedado truncos. Entre todos, debemos fortalecernos unos a otros para permitir que la alegría regrese a nuestras vidas”, señaló Henry Timms, presidente y director general del LCPA.

Eddie Palmieri forma parte de la programación./LincolnCenter

Algunos de los eventos principales son los siguientes:

Alegrar: Celebra la alegría de volver a reunirnos después de un período de crisis y desafíos.

⦁ El verano comienza con Sing New York, canciones para que cantar entre todos en Josie Robertson Plaza, destinado a miles de neoyorquinos, junto al Young People’s Chorus of New York, Francisco J. Núñez, director artístico y fundador, dirigido por Elizabeth Núñez.

⦁ Baile social y clases en la pista de baile “The Oasis” instalada en Josie Robertson Plaza, con salsa, swing, bachata, merengue, soul y mucho más, además de artistas como la Orquesta de Salsa de Eddie Palmieri, Danny Jonokuchi & The Revisionists, Típico Urbano, Felicia Collins, MaxBanda, Spanish Harlem Orchestra, Hot Sugar Band, Yanos and Beats, Rachael & Vilray, entre otros.

⦁ Durante todo el mes de junio, habrá varios eventos para celebrar el Mes del Orgullo, que incluirán el Mini Kiki Ball que se presentará en colaboración con BAAD! Bronx Academy of Dance, National Queer Theater, ULTRA PRIDE!! y en colaboración con Peace Bisquit, y The Future Perfect Project.

⦁ El BAAND Together Dance Festival regresa un año más para reunir a cinco de las compañías más queridas de la ciudad en un mismo escenario: El Ballet Hispánico, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem.

The Damrosch Park Stage en el Lincoln Center Plaza. Foto: Richard Termine

Recuperar: El centro de la temporada de verano es la recuperación colectiva de algunas de las tradiciones y rituales típicos de los neoyorquinos.

⦁ Celebrate LOVE: A (Re)Wedding (Celebrar el AMOR: Una (re)boda) el 10 de julio, se invitará a todas las parejas cuyas bodas se cancelaron o se vieron reducidas debido a la pandemia para que vuelvan a celebrar este ritual junto a cientos de otros neoyorquinos, y habrá actuaciones musicales en directo, un “segundo baile”, postres y una recepción en la pista de baile.

⦁ QUINCE en la Plaza recupera la fiesta de Quince Años, una tradición muy arraigada en la cultura latinoamericana, que marca el fin de la niñez, en una celebración nocturna creada por Camilo Quiroz-Vázquez y Ellpetha Tsivicos, fundadores de One Whale’s Tale, en colaboración con The Bushwick Starr.

⦁ Toshi Reagon dirige Songs for the Living (Canciones para los vivos), un evento que recopila extractos de La parábola del sembrador de Octavia E. Butler, su ópera inspirada en la premonitoria obra del mismo nombre.

Outside with the Girls

Recordar: Un propósito esencial de este verano es crear un espacio para honrar a las personas que fallecieron y para sanar colectivamente:

⦁ Dos versiones del Réquiem de Mozart ofrecen un momento para la conmemoración. Louis Langrée, director musical de Renée y Robert Belfer, dirige la orquesta Mostly Mozart Festival Orchestra en su formación original, con los solistas Sunhae Im, Daniela Mack, Matthew Swensen y Dashon Burton, y el coro The Unsung Collective (dirigido por Tyrone Clinton Jr.), y será uno de los seis pares de conciertos que brindará la orquesta durante esta temporada de verano. El coreógrafo Kyle Abraham, su compañía A.I.M by Kyle Abraham, y el compositor Jlin transformarán la obra seminal en una obra electrónica que conmemora el ritual y el renacimiento en el estreno en Nueva York de Requiem: Fire in the Air of the Earth (Réquiem: fuego en el aire de la Tierra).⦁ El Jazz at Lincoln Center lleva el desfile de “segunda línea” al Lincoln Center, una tradición de Nueva Orleans para llorar a las personas que perdimos y para celebrar sus vidas.

Las entradas a casi todos los espectáculos y eventos de Verano para la Ciudad estarán disponibles de forma gratuita a través de la Admisión General, por orden de llegada. Más información en http://SummerForTheCity.org.