Irreconocible: Simon Cowell decidió retirarse los implantes de su rostro tras la extraña apariencia que tenía

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El productor y juez de America’s Got Talent (NBC) Simon Cowell confirmó que los implantes que tenía en su cara habían sido retirados por determinación propia, así lo dio a conocer a el periódico The Sun, y aseguró que llegó a un punto de su vida que tenía su rostro tan extraño que no se reconocía, por lo cual quiso verse como era en un principio sin exceso de algún tipo de ayuda estética.

Cowell explicó que hace algún tiempo vio una imagen de él que ya tenía bastante de haber sido capturada y reveló que no le agradó su apariencia física para ese entonces porque sentía que en un momento de su vida fue algo similar como a un personaje de un filme de misterio o terror, es decir, que según él le pudiera causar miedo o los demás.

“Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos. El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí (parecía) como sacado de una película de terror”, le manifestó al mencionado medio.

En este siglo las cirugías estéticas están de moda y es por ello que las personalidades del mundo del entretenimiento siempre andan aprovechando para hacerse alguno que otro retoque u operaciones, en algunos casos no solo son para sentirse bellos, también lo hacen para verse más joven y dejar su edad real a un lado, o al menos para no aparentarla.

El caso de Cowell aunque suele ser un poco llamativo, básicamente por ser un hombre que se coloque implantes en sus pómulos, pues este no sería ni el primer ni último caso que dejarán de ver porque son varios los que han aprovechado hacerse algún tipo de relleno y tal es el caso de Kylie Jenner, quien ha sido un claro ejemplo de todo lo que se ha inyectado en sus labios para obtener el tamaño que tiene actualmente.

A su vez, él explicó el claro motivo por el cual dijo que ya era momento de retirarse eso de su rostro y es que el productor tiene un hijo y al ser visto por su pequeño, este se asustaba y fue cuando reconoció lo que tenía en su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Simon Cowell (@simoncowell)

Te puede interesar:

· Simon Cowell es hospitalizado de urgencia con un brazo roto y sospecha de conmoción cerebral

· Reportan que Simon Cowell se comprometió con su novia Lauren Silverman

· Simon Cowell se ofreció a trasladar a Carlos Marín a España en avión privado