Cliente mató a repartidor tras pelea por comida china: horror dejó 3 huérfanos en Nueva York

Zhiwen Yan, repartidor de comida china, murió baleado aparentemente debido a una vieja disputa con un cliente que hizo un reclamo en noviembre del año pasado en Queens (NYC).

La policía de Nueva York está buscando para interrogar al supuesto cliente descontento, un hombre de 50 años con antecedentes por robo a mano armada, que además discutió con el jefe de la víctima debido a una salsa de pato en una orden de comida china.

Yan fue baleado fatalmente el sábado alrededor de las 9:30 p.m., mientras conducía una scooter cerca de 108th St. y 67th Drive en Forest Hills. Un testigo que escuchó los disparos le dijo a la policía que un SUV Lexus se alejó a toda velocidad de la escena.

El cliente enojado del episodio de noviembre también conduce un SUV Lexus, según Kai Yang (53), gerente de “Great Wall”, el restaurante de Queens Boulevard donde Yan trabajó durante más de una década hasta su muerte.

A través de un intérprete, Yang afirmó a Daily News que se cruzó por primera vez con el sospechoso no identificado en noviembre, cuando recogió un pedido de comida china y regresó momentos después quejándose. “No me diste suficiente salsa de pato”, dijo el cliente, según Yang.

Yang trató de calmar al hombre, diciéndole que el condimento de naranja agridulce era gratis y que podía tomar tanto como quisiera. Pero el cliente no quedó satisfecho. “Quiero un reembolso”, recordó Yang que le dijo. Pero el gerente se negó a devolverle el dinero. El consumidor furioso llamó a la policía.

El incidente finalmente terminó y no se realizaron arrestos. Yang pensó que la confrontación era cosa del pasado, hasta el 28 de enero. Fue entonces cuando Yang informó que el mismo hombre lo amenazó con un arma, dijeron fuentes policiales. Y alegó que el hombre dañó las cerraduras del restaurante y cortó tres veces las llantas de su auto Honda CRV.

En enero la policía rastreó la placa del Lexus e identificó al dueño como un residente cercano con 10 arrestos entre 1995 y 2012, incluyendo un robo armado. Pero no fue detenido ni interrogado. Su nombre no ha sido divulgado.

Ahora la policía lo busca de nuevo tras el homicidio de Yan, pero no han descartado la posibilidad de que el Lexus que se alejó a toda velocidad de la escena del crimen no tuviera conexión con el tiroteo. NYPD tampoco ha descartado que Yan fuese otra víctima de un crimen de odio contra la comunidad asiática.

El padre trabajador, que se dirigía a su próxima entrega, recibió un golpe en el pecho y se cayó del scooter el sábado. Paramédicos lo llevaron al Elmhurst Hospital Center, donde murió, con apenas 45 años de edad.

Dejó una viuda y tres niños huérfanos. Yan, que también tenía otros dos trabajos, fue recordado ayer por los clientes del restaurante como un hombre muy amable y cariñoso.