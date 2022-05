150 personas en la calle dejó incendio residencial: madrugada infernal en Nueva Jersey

Unas 150 personas quedaron sin hogar debido a un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Orange (Nueva Jersey) la madrugada de ayer.

Milagrosamente no se reportaron muertos ni heridos, pero algunas familias perdieron todo cuando las llamas arrasaron el complejo de tres pisos y 82 apartamentos en Park Avenue, destacó NBC News.

An early morning, multi-alarm fire that ripped through an apartment complex in New Jersey has displaced around 150 residents, Orange city officials said. https://t.co/TOmd7e7g4X — NBC New York (@NBCNewYork) May 3, 2022

Residentes como Rochelle Barclay se despertaron con una pesadilla frente a su puerta. “Cuando abrí la puerta, el humo en el pasillo era tan denso que no podía ver la pared literalmente frente a mí”, dijo a Pix11. “Para cuando salí por la puerta principal, tuve que contener una respiración profunda y (aguantar el aire) para bajar las escaleras”.

El incendio de cinco alarmas fue reportado poco antes de la 1:30 a.m. del martes, dijeron las autoridades. En medio del caos, los residentes gritaban a los bomberos para que atendieran las llamas, según testigos.

Horas después de que se contuvo el incendio, se permitió a los inquilinos volver a entrar para recuperar lo que pudieran. La causa del fuego aún estaba ayer bajo investigación.