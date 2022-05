Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 4 de Mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

03/21 – 04/19

Medita, reza o repite afirmaciones positivas para disolver las nubes negras que arrastras del pasado. El diálogo te ayudará a aclarar la mente, a disipar las dudas y desahogarte. Encontrarás a alguien dispuesto a escucharte y a brindarte una opinión sincera.

04/20 – 05/20

Los temas de dinero adquirirán mayor protagonismo y llevarás adelante varias operaciones comerciales en simultáneo. Recuerda que no mejorarás tu economía con fantasías. Considera la posibilidad de hacer un curso que te capacite en el mundo de los negocios.

05/21 – 06/20

Estarás más carismático y con tu soltura característica lograrás envolver a los seres que te rodean y adueñarte de sus pensamientos. Es posible que alguien con autoridad desapruebe tu actitud, pero no debes permitir que nadie te inhiba o te amedrente.

6/21 – 7/20

Ahora estás muy sensible y la tensión que hay en el ambiente podría repercutir en tu estado anímico si no tomas ciertas precauciones. Trata de balancear tus momentos de actividad con lapsos de descanso. No le prestes oídos a los chismorreos.

07/21 – 08/21

Se activará tu vida social y las amistades tomarán un papel de mayor importancia. Conocerás a personas enérgicas e inteligentes que aportarán una cuota de renovación en tu vida. Deja que los demás se manejen con libertad y no intentes dominarlos.

08/22 – 09/22

Sentirás la necesidad de ascender en tu posición y de ocupar un lugar de mayor jerarquía. Pero hay un colega o alguien dentro de tu círculo de relaciones que tiene las mismas aspiraciones y se mostrará competitivo. Manéjate con inteligencia y no sedas a las provocaciones.

09/23 – 10/22

Los pensamientos tienen el poder de mejorar nuestras vidas y de rescatarnos de muchos problemas. No permitas que los pequeños percances cotidianos acaparen tu atención y te impidan apreciar las cosas positivas. Considera la opción de realizar un viaje para cambiar de perspectiva.

10/23 – 11/22

Tu vida erótica se encenderá y tendrás un rol más activo a nivel íntimo. Pero recuerda que a la hora de la intimidad es muy importante que haya una interacción pareja. Ojo con ponerte demasiado dominante o pretencioso porque solo lograrás cortar el clímax.

11/23 – 12/20

Tus relaciones prosperarán si intentas recuperar la frescura. No permitas que los mandatos familiares y las cargas del pasado te impidan realizarte a nivel sentimental. Deslízate al compás del amor y entrégate a la sensación de estar enamorado.

12/21 – 01/19

Las habladurías o el exceso de actividad mental implican un gasto de energía para tu organismo que tal vez no estés en condiciones de asimilar. Trata de controlarte un poco, es tiempo de que escuches a tu cuerpo y modifiques tus hábitos diarios.

01/20 – 02/18

Deja las preocupaciones económicas de lado y recuerda que el dinero no hace la felicidad. Pon el foco en ser cada vez más genuino y realizarte en aquellas cosas que tanto te entusiasman. Vive el momento presente y aprende a escuchar a tu corazón.

02/19 – 03/20

En el ámbito familiar será importante que prevalezca un clima de diálogo. Trata de que las determinaciones que tomes no se basen en impulsos y evita caer en el error de apurar las cosas. Refrena los arrebatos y prioriza la buena convivencia.

