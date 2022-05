Fallece otro hijo del cantante Nick Cave

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La tragedia vuelve a golpear a Nick Cave: siete años después de que su hijo Arthur muriera a los 15 años tras caer en un acantilado en Inglaterra, ayer despidió a otro hijo, Jethro, quien tenía 31.

“Con mucha tristeza puedo confirmar que mi hijo Jethro falleció. Agradecemos que se respete la privacidad de la familia en este momento”, dijo el cantautor australiano en un comunicado.

No fue especificada la causa del deceso.

Actor, músico y modelo que trabajó para firmas como Balenciaga y Versace, Jethro, a quien Cave procreó con la modelo Beau Lazenby, había sido diagnosticado de esquizofrenia.

Apenas el mes pasado estuvo encarcelado debido a haber atacado físicamente a su madre en marzo.

El joven, llamado así por la admiración que Cave profesó en su juventud por la banda de rock progresivo Jethro Tull, fue arrestado en 2018 por otro ataque, esa vez contra su entonces novia.

De acuerdo con The Guardian, Jethro, quien creció en Australia, no conoció al cantante de “Into My Armas” sino hasta que cumplió 8 años.

“Fueron tiempos duros, pero acabaron bien. Para mi arrepentimiento eterno, no tuve mucho contacto con Jethro en los primeros años, pero ahora tengo una gran relación con él“, dijo Cave en 2008.

“No comenzó bien, debido a toda la mi**da de quién es mi papá y a ser su sombra”, comentó Jethro en 2012.

El deceso de Arthur, hace 7 años, hijo de Cave y la diseñadora de modas Susie Bick, el músico lo expuso en su documental One More Time With the Feeling.

Allí, a la par que su duelo, se ahonda en la creación de su disco Skeleton Tree (2016).

Tras la muerte se supo que el chico había consumido LSD.

Cave, de 64 años, anunció hace unas semanas que en junio lanzará un proyecto de spoken word titulado Seven Psalms, realizado con su frecuente colaborador Warren Ellis.