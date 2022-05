Increíble recorrido de un perro que se perdió en Nueva York y cruzó un túnel hasta Nueva Jersey

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un intrépido perro que se había escapado de su dueño la semana pasada en Brooklyn (NYC), fue encontrado en una tienda Home Depot en Nueva Jersey, luego de haber sido visto en el East River y caminando por Battery Tunnel.

Bailey, una mezcla de pastor alemán y akita de siete meses, salió del patio de la casa de su dueño en el vecindario Red Hook el viernes pasado y se zambulló en el East River cerca de IKEA poco después, dijo Harriet Zucker, una entrenadora de animales que ayudó a rastrearlo.

Un investigador que estaba trabajando en una barcaza vio a Bailey “nadando” alrededor del mediodía del viernes y con su tabla de remo trató de ayudar a la mascota canina a regresar a la orilla. Pero Bailey, que teme mucho a los humanos y tiene problemas de comportamiento, siguió nadando, dijo Zucker.

El hombre finalmente pudo llevar al perro de regreso a la orilla, donde se derrumbó sobre las rocas y pasó varias horas tomando el sol antes de desaparecer una vez más, según Zucker. “Estábamos tratando de averiguar dónde estaba para poder establecer estaciones de alimentación y luego atraparlo”, dijo la entrenadora al New York Post.

“No hubo nada en absoluto, no hubo avistamientos, nada”. Unos días más tarde, Zucker pegó carteles con fotos de Bailey alrededor de Red Hook y pronto recibió un aviso de que había sido visto cerca de Henry Street y Hamilton Avenue, por la entrada del Brooklyn Battery Tunnel. “Luego recibí otro mensaje de que estaba en el túnel”.

El sábado, un video publicado en Twitter mostraba a Bailey galopando por el túnel mientras un policía del estado Nueva York lo seguía, sorprendiendo a los automovilistas. “¡Oh, él viene en nuestro carril!” se escucha decir en el video a un pasajero, que pensó que Bailey era un lobo o un coyote, mientras el perro corría asustado a través de los vehículos.

Zucker habló con un oficial asignado al túnel, quien le dijo que Bailey había salido en Trinity Street, en Manhattan. Ella recorrió el centro de la ciudad, pero no encontró nada y planeaba pasar el domingo publicando volantes en el Bajo Manhattan, cuando recibió una llamada diciendo que el perro había cruzado los límites estatales y que la policía de la Autoridad Portuaria la siguió hasta un estacionamiento de Home Depot en Jersey City. No está claro cómo llegó hasta allá.

“Fue bastante sorprendente que terminara en Nueva Jersey, lo cual es toda una aventura para un cachorro que nunca antes había estado afuera”, comentó Zucker. Milagrosamente, aparte de una herida en la pierna, Bailey estaba sano y salvo, aunque un poco más delgado por los varios días en las calles, dijo Zucker.

Ahora la entrenadora está en el proceso de reunir a Bailey con su dueño y luego encontrar un hogar adoptivo que pueda ayudar al cachorro a volverse menos temeroso y más adaptado a los humanos. Got to admire this tough Brooklyn dog:https://t.co/wh3qKWaBQZ via @nypmetro— Scott Simon (@nprscottsimon) May 8, 2022

f