Michael Stuart ante su triunfo en ‘Tu Cara Me Suena 2’: “Fue Dios, me profetizaron que venía una segunda vuelta para mí”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Michael Stuart ante su triunfo en ‘Tu Cara Me Suena 2’ habló en exclusiva con nosotros y nos hizo una confesión: “Fue Dios, me profetizaron que venía una segunda vuelta para mí”.

¿Por qué lo siente así? Porque Stuart estaba seguro que ya la música no sería para él. Puertas que se cerraron, personas importantes que lo desilusionaron lo llevaron a querer alejarse del lado oscuro del negocio. Pero entrar a ‘Tu Cara Me Suena 2’ lo cambió todo para él, le regaló más que el triunfo.

Luego de ser anunciado como el ganador por la acumulación de puntajes entre jueces y sus compañeros, Michael en entrevista exclusiva nos confiesa: “‘Tu Cara Me Suena’ me enseñó que todavía hay esperanzas en la industria”.

Además nos habló de su acercamiento a Dios que lo salvó de terminar, como muchos, tirándose de un séptimo piso deprimido y desilusionado.

-Michael felicidades eres el ganador de ‘Tu Cara Me Suena 2’…

Michael Stuart: Increíble todavía estoy tratando de digerirlo, todavía estoy tratando de bajar esas revoluciones, y cada vez que lo mencionan me da mucho sentimiento porque se le dio duro, se le dio duro y no lo vi, no lo vi… Siempre tuve la fe, porque uno va con la mente ya de que vamos a hacer lo máximo, pero el resultado fue increíble, de la manera en que terminó, con los personajes que me tocó, guerrear en esos últimos días de guerra, porque es una guerra sana, pero una guerra de talento puro, esto cambiaba toda la semana, y fue bien intenso, pero lindo, lindo.

-La semifinal la ganaste con Celia Cruz , y en la final, de repente vemos en el escenario a Juan Gabriel, ¿cómo fue para ti toda la gala?

Michael Stuart: Bien emocional, en la palabra diría yo, porque cuando hice Celia, antes de hacerla yo sabía que iba a ser un reto muy grande, porque soy salsero. Hacer Marc Anthony sí está chévere y todo, pero estamos haciendo la figura más importante femenina que dio la música tropical, no era una cantante, no fue una estrella de salsa, fue una estrella de la música tropical y caribeña y era un reto bien grande. Cuando yo gano con Celia, y de la manera en que pasó, eso a mí me dio como que un segundo aire me dijo: “Ok espérate, espérate, estás ahí, estas ahí o sea esto fue increíble, vívelo, disfrútalo”…

Michael Stuart es Celia Cruz. Foto: TelevisaUnivision

Con Juan Gabriel yo dije: “Esto es Dios, aquí no hay más nadie metido en esto, Dios lo preparó perfecto para que sucediera de la manera más hermosa”… Me sentía como si estuviera todo México y todos los fanáticos del mundo de Juan Gabriel mirándome y con todas las flechas, los revólveres, los rifles, todos los cañones, para donde mí… Escuchar a Eden (Muñoz, uno de os cuatro jueces), que es mexicano, escuchar a Ana (Brenda Contreras, presentadora), que es mexicana, ver el cariño de mis compañero mexicanos… Eso para mí fue muy grande.

-¿Qué pasó en tu mente cuando escuchaste tu nombre como el ganador?

Michael Stuart: ¡Ave María!… Son emociones bien mixtas, era como que no lo puedo creer, porque vuelvo y te digo, yo puedo creer que puedo ganar lo que me propongo, lograrlo, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, y en ese camino pueden pasar 1000 cosas, con todo el talento que tenemos cada uno, ya vimos que lo que pensábamos, no, lo que no pensamos, sí, fue una locura. Cuando yo escuché mi nombre, había emociones de llanto, emociones de brincar, emociones de hablar, otras de no decir nada… Era como que no sabía hacia dónde arrancar y se notó desde Celia.

Cuando escucho los compañeros todo tiempo diciéndome: “Tú vas a ganar”. Yo me sentía raro, me sentía como que era demasiado para mí, porque si hay algo que soy yo una persona sencilla, que la fama nunca me la he tomado en serio y esto fue demasiado, un momento muy vulnerable en mi carrera artística, en la que yo decidía, si seguía haciendo la música que hago, si me quedaba produciendo, si me quedaba en la actuación, con tal de no mezclar con esta industria, que es hermosa pero es horrible a la misma vez, y me abrió muchas puertas y me cerró muchas otras, y lo tenía como que de una etapa de mi vida, que le doy más importancia a mi vida, a mi salud, a mi familia, a mis hijos, a lo que me llena, a mi pasión que es el fútbol, todo lo que yo pueda hacer en estos tiempos, hay que hacerlo porque la cosa no está para más, no está para películas, y estaba bien raro, sentía bien raro, y entré a ‘Tu Cara Me Suena’ y sentir ese cariño de los panas, “Michael tu vas a ganar”, desde el primer día, era como que Dios me puso ahí para vivir esta experiencia con todos ustedes.

Michael Stuart gana Tu Cara Me Suena 2. Foto: TelevisaUnivision

-¿Sientes que ‘Tu Cara Me Suena’ te cambió la vida?

Michael Stuart: Lo dije ya desde la primera gala en adelante, empecé a decir esto: Este concurso, esta competencia, este show, llegó a mi vida por algo, y el momento en que me encuentro, espiritual, yo estoy en eso, que las cosas que se me que presentan al frente, yo las agarro y me las reconfirman, yo las sigo reconfirmando y no las suelto, y esto me cambio como artista, pude vivir un proceso en el que no sentí la mentira de los compañeros, estábamos colaborando, si Christian (Daniel cantante) iba a ser Rúben Blades, yo le decía: “Mira hazlo de esta manera, no lo piense en clave, piénsalo así”… Si veía a Ninel, “mira Ninel, yo me gusta el rap, puedo imitar, te puedo ayudar con lo de la voz”, que le quedó espectacular y no tuve que ayudarla en nada.

Siempre hubo ese compañerismo, el equipo de trabajo siempre estuvo ahí, yo pedía algo y ahí estaba, no tenía que esperar que mi empleado lo buscara, simplemente lo escuchaban y lo traía cualquiera de los, hasta la jefa, y eso me encanta, me enseñó muchísimo de que todavía hay esperanza, dentro de la industria tan, no voy a decir horrible porque de verdad que dentro de ella hay mucha gente, y muchas cosas que me encantan y que me que me apasionan, pero la industria es así, te quita más de lo que te da, es como el casino, el casino tu llega con 20 dólares, y te vas con 10 mil, pero después se lo dejas todo, dejas tu vida, dejas tu paz, dejas tu familia y terminas tirándote de un séptimo piso porque eso pasa mucho.

Yo no quiero que eso pase ni en mi familia, ni conmigo, por eso vengo tomando paso bien cuidadoso dentro de lo que sea para la música, pero este programa me cambio, me hizo un mejor cantante, porque tenía no 1, tenía 2 coaches vocal; tenía 2 coreógrafo increíbles, maquillaje… Este programa que me dio ese ese nuevo aire, Dios y entonces pues puso a ‘Tu Cara Me Suena’ como el primer encargo para lo que viene.

Michael Stuart gana Tu Cara Me Suena 2. Foto: TelevisaUnivision

-¿Qué le dices a tú público de siempre y el público que se sumó y hoy te descubre?

Michael Stuart: Esto si yo te puedo decir que es un sueño. Como artista, desde que comencé mi carrera en el 96, como cantante hay 2 lugares que yo quiero conquistar, cuando digo conquistar, es poder llegar y cantar fluido, cantar consistentemente, uno en Argentina o era antes de poder visitarlo y se me dio un mes entero, mes y medio viviendo en Argentina, de maravilla y otra es México. ¿Por qué? porqué son 2 mercados que no son 100% salseros, dos mercados inmensos, donde le encanta la música, yo sé que les gusta la salsa, con Rubén Blades, por estos lados Willy Colón, Celia Cruz, Oscar de León y era una meta para mi.

Meterme en Argentina, puede cantar en el Luna Park, en el Teatro El Colón, puede hacer cosas bien importantes en mi primera visita, que sabemos que tocar en ese piso en una primera visita es casi imposible y menos llegando así un boricua salsero es una bendición. México es un país que he podido visitar bastante, pero siento que hacia falta ‘Tu Cara Me Suena’, hacía falta hacer Juanga, hacía falta hace apoyo de los mexicanos, porque lo he sentido pero tan increíble, mil comentarios diciendo: “No, esa la debiste ganar tú”… Había competencia con mexicanos se siente el programa, la gente sintió lo mismo que nosotros, que no una competencia de picar cuello, siempre fue una competencia de quien sea que lo hizo bien, le vamos a dar los puntos, y este no lo hizo bien lo vamos a empujar un poquito para que, pero siempre nos ayudamos y la gente lo sintió, sintió la vibra.

–Hablas siempre de Dios, ¿qué le dices a él públicamente, que te dio esta oportunidad, esta herramienta para decirte no te detengas, que el público te necesita?

Michael Stuart: Qué bueno que me hacen esa pregunta porque no todo el mundo le gusta hablar del tema, para Dios no tengo palabras, no existe una manera de agradecerle lo que ha hecho, olvídate de ahora, de las cosas buenas, de todas las cosas malas o negativas que pasaron en ese tiempo, para yo poder darme cuenta de la gente que tenía que sacar de mi lado, de los mercados que no debía tocar, de las cosas en las que no debía meterme, las personas en las que no podía confiar. Ese proceso fue bien fuerte, mi divorcio, muchas cosas pasaron en ese tiempo, en el que yo ya la música era como que lo último en la lista, cuando ya yo sabía que eso era lo que lo que me trae la habichuela, lo que le encanta a la gente, lo que le gusta a la gente vender.

Fue Dios, fui a la Iglesia, busqué de él, me profetizaron innumerables veces, distintos pastores en distintas iglesias, de que venía una segunda vuelta, de que en esos momentos Dios estaba ahí conmigo, todos me dijeron lo mismo y que ahora me tocaba a mí, llevar el mensaje que tengo que llevar, porque con la música que quiero hacer, estoy escribiendo un disco literalmente de momento significativos de mi vida, dedicados a todos esos momentos, a toda esa gente, a toda la familia que estuvo ahí, y darle gracias, por toda la gente que puso desde ese momento en el que yo dije: “Ok, ya hoy soy otro Michael”… Empezó a caer gente muy importante en mi vida, que sí confío, que quiere es bien para mí, para mi familia, para mi carrera, que piensan que yo todavía puedo ser eslabón en la salsa para atraer esos jóvenes que todavía están ahí, tratando de hacerlo y no lo pueden hacer.

Son demasiadas cosas, ahora estoy en un momento en que tengo que dar todo lo que Dios me dio en vida, porque el dinero eso lo último que yo cuento, pero todo lo que me arreglo la vida se lo agradezco, y este programa como diría fue ese primer eslabón de esa cadena, que esta larga porque como dije, cuando gané la competencia: “Ahora la muralla está muy alta, ahora hay que subir muy alto para quitarme, ahora no hay, ahora no es el momento”.

MIRA LA ENTREVISTA EN VIDEO A CONTINUACIÓN:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Tu Cara Me Suena 2: Michael Stuart es el gran ganador

•Tu Cara Me Suena 2: Manny Cruz gana ‘el favorito’ por el voto del público

•Así Michael Stuart se transformó en el Juan Gabriel que le dio el triunfo