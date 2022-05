Agenda de eventos: ideas para disfrutar del fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Música de las Américas en Bryant Park

La serie Bryant Park Dance Party cierra su última edición este jueves con el espectáculo Música de las Américas: Colombia, Perú, and Venezuela with La Mar. La Mar está dirigida por el guitarrista clásico y compositor colombo-estadounidense Nilko Andreas Guarín, quien desde su debut en el Carnegie Hall en 2009, ha cautivado al público en más de quince países y tres continentes como solista, compositor y músico de cámara, actuando en escenarios prestigiosos como el Castillo Wildthurn en Alemania y el Strathmore Hall en Bethesda. Guarín ha recibido muchos premios internacionales, aparecido como solista con la Orquesta Sinfónica de Praga, la Orquesta Sinfónica de Shenzhen de China y la Orquesta Sinfónica de Surabaya en Indonesia, participado en festivales internacionales de renombre como Cooperstown Music Festival, Vale do Café y Festival do Inverno do Petropolis en Brasil, y ha trabajado con destacados compositores. Las clases de salsa, cumbia, y danza afroperuana estarán a cargo de la destacada bailarina Talía Castro-Pozo. En el Bryant Park, a partir de las 6:00 pm hasta las 8:30 pm. Información: https://bryantpark.org

Nilko Andrés Guarín./Cortesía

Teatro Círculo estrena “La Historia de Dolores Verano”

Este jueves 12 de mayo, Teatro Círculo ( 64 East 4th Street, 3rd Fl, New York, NY 10003) debuta Love to Love You Baby: La Historia de Dolores Verano, dirigida por Luis Caballero, e interpretada por la conocida actriz Lorraine Vélez de las producciones Piñero, Rent y La vida de Roberto Clemente entre otras. Inspirada en la música de la reina del disco Donna Summer, la pieza relata la experiencia de una afro-puertorriqueña, Dolores, quien ha sido víctima de la violencia física y psicológica por parte de hombres que han querido despojarla de su voz toda su vida. En esa rutina cargada de pena, Dolores inventa un mundo propio. Su realidad se llena de colores, trajes llamativos, bailes sensuales y las canciones de su ídolo, Donna Summer. La pieza se presenta en español con sobretítulos en inglés hasta el 29 de mayo. Más información en: https://teatrocirculo.org/love-to-love-you-baby-the-story-of-dolores-verano/

Cortesía

Pedro Capó en el Sony Hall

Pedro Capó, el cantante y compositor ganador del Latin Grammy quien se ha convertido en uno de los talentos más sobresalientes de Puerto Rico, regresa a Nueva York con su último espectáculo, este viernes 13 de mayo. El escenario del Sony Hall (235 W. 46th St.) recibirá a este artista que en el 2018 revolucionó al mercado de la música latina con su tema “Calma”, y que desde entonces se ha anotado muchos otros éxitos, como “Buena Suerte” y “La Sábana y los Pies” . A las 8:00 pm. Entradas en: https://www.ticketmaster.com/pedro-capo

Cortesía

Charlie Zaa en el Palladium Times Square

El cantante colombiano Charlie Zaa, famoso por su interpretación de los mayores éxitos del bolero, ofrecerá una velada llena de nostalgia a los neoyorquinos, durante su concierto este viernes 13 de mayo. El intérprete de temas como ‘Un disco más’, ‘Nuestro juramento’,‘Te odio y te quiero’ y ‘De cigarro en cigarro’, del cantante Julio Jaramillo, estará en el Palladium Times Square (44th and Broadway), a partir de las 8:00 pm.Entradas en: https://www.ticketmaster.com/charlie-zaa

Cortesía

Roberto Fonseca: YESUN en Joe’s Pub

Pianista, compositor y director artístico del Festival Jazz Plaza Santiago de Cuba, Roberto Fonseca ha recorrido los lugares más prestigiosos del mundo con la Orquesta Buena Vista Social Club y la legendaria Omara Portuondo. Un artista de destreza e ideas, un músico con una sensibilidad de jazz inquisitiva y profundas raíces en la tradición afrocubana, el pianista nacido en La Habana lanzó su noveno álbum en solitario, Yesun, en el otoño de 2019 en Mack Avenue Records. Combinando todo, desde jazz y música clásica hasta rap, funk, reggaeton y electrónica, Fonseca celebra las ricas tradiciones musicales del pasado de la isla, con una visión de hacia dónde se dirige la música cubana en el futuro, entrelazando sonidos folclóricos y modernos. Este jueves y viernes 12 y 13 de mayo, a las 7:00 pm en el Joe’s Pub (425 Lafayette St, New York, NY 10003). Información:publictheater.com

Roberto Fonseca. Foto: Yamil Lage/AFP-Getty Images

Las Mártiras en el Fuerza Fest

El Festival Fuerza Fest, una iniciativa de la Federación Hispana en pro de reconocer y abrir un espacio cultural y de diálogo para la concientización de los prejuicios existentes hacia la comunidad latina LGBTQIA+, regresa esta semana y estará presentando la obra “Las Mártiras”. Basada en un comentario sobre la diversidad sexual y de género, publicado en el diario argentino Página 12, Las Mártiras fue escrita por el dramaturgo venezolano, Pablo García Gámez, actuada por el ecuatoriano, Fernando Vieira, quien a su vez la dirige; y el chileno, Braulio Basilio. Otras piezas teatrales seleccionadas para integrar la programación de la séptima edición de FuerzaFest son La Pietá, de Victor Vauban Junior, Las Réplicas, de Leo Cabranes-Grant y Buckle-Up, de Adriana Pantoja. El festival se celebra en el Centro de Artes e Interpretación Julia de Burgos, (680 Lexington Avenue, NYC). Las Mártiras tendrá función este viernes 13 de mayo, 7:00pm y sábado 14 de mayo, 2:00pm. Información y boletos: https://www.fuerzafest.org/

Cortesía

A cantar en coro en el Lincoln Center

El programa Summer for the City del Lincoln Center arranca este sábado 14 de mayo con Sing New York, una actividad que ofrece a los neoyorquinos la oportunidad de formar parte del coro más grande de la ciudad, ¡solo por un día! The Young People’s Chorus of New York City, creado por Francisco J. Núňez y dirigido por Elizabeth Núňez, encabezará esta alegre actuación al aire libre. Se alienta al público a unirse para cantar mientras celebran la unidad y los meses más cálidos que se avecinan. Si desea practicar su voz con anticipación, la lista de canciones incluye “This Little Light of Mine”, “Your Song”, “The Barber of Seville”, “La Sopa De Isabel”, “Love Train”, y un popurrí sorpresa de las canciones favoritas de los neoyorquinos. A partir de las 2:30 pm en la Josie Robertson Plaza (10 Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023).Información: /www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/sing-new-york-651

Cortesía-Lincoln Center

_________________________

Exhibición “Tierra y Mujer” en El Bronx

Este próximo domingo, la institución artística AAA3A abrirá sus puertas con la exhibición “Tierra y Mujer: Un solo ser”, de la artista Verónica Castillo. El Smithsonian encargó recientemente a la renombrada ceramista de tercera generación para que creara un “Tree of Life” (o Árbol de la Vida) para la Galería Latina de la Familia Molina, el primer espacio del museo del Smithsonian dedicado a celebrar la cultura y la historia de nuestra comunidad. De 1:00 a 6:00 pm, en la AAA3A, ubicada en el 309 Alexander Ave. Apto. 3A Bronx, Nueva York 10454.

Verónica Castillo./Cortesía

Serie ‘New Music-New York’

Este jueves, el compositor colombiano Leonardo Le San estará estrenando su nueva obra para violín y piano dedicada al cóndor,“The Condor and Woodpecker Sonata”, durante un concierto de la serie New Music-New York. La pieza será interpretada por Juilliard Alumni Leerone Hakami (violín) y Shay Slusky (piano). El show incluye además la presentación de “Peace” de Jessie Montgomery, “Lyrica Nova, Op.59 No.3” del compositor ucraniano Sergei Bortkiewicz y “Dissolve, O my Heart” de Missy Mazzoli. A las 7:00 pm, en la Brooklyn Music School (126 Saint Felix Street Brooklyn, NY 11217), gratis con previa reservación en: https://www.eventbrite.com