Administración Biden liberará $45,000 millones para acceso gratis a internet de alta velocidad a estadounidenses bajo Plan de Infraestructura

La Administración Biden emplazó a los gobernadores de los distintos estados y otros líderes a integrarse al proceso de solicitud de fondos para el Programa de Conectividad Asequible (ACP) contenido en la Ley Bipartidista de Infraestructura (Plan de Infraestructura) aprobado en el Congreso federal.

Como parte de las primeras acciones para ejecutar el plan, el presidente Joe Biden y su equipo liberarán unos $45,000 millones de dólares para la iniciativa que busca que todos los residentes de Estados Unidos cuenten con internet de banda ancha para el 2028 a precios económicos, y, en algunos casos, gratis.

La secretaria del Departamento de Comercio, Gina Raimondo, quien lidera los esfuerzos de distribución, comparó este programa de acceso universal con el de la electrificación de zonas rurales de Estados Unidos en el 1930.

“Hay más de 30 millones de estadounidenses que no tienen internet“, dijo Raimondo según citada por Associated Press. “Y en este tiempo, si no tienes internet de alta velocidad, no puedes ir a la escuela, no puedes ir al doctor, no puedes hacer cosas simples. Piensa en todas las veces que buscas en Google sobre algo o te conectas”, destacó la funcionaria.

Los fondos que serán distribuidos forman parte del paquete de $65,000 millones del plan de infraestructura que el presidente convirtió en ley en noviembre pasado.

Como parte de sus gestiones para promover el programa, Raimondo viajará próximamente a Durham, North Carolina.

Desde allí informará sobre los procedimientos que deben seguir los funcionarios de los distintos estados para solicitar los fondos, provenientes de tres programas que totalizan $45,000 millones.

La idea es que cada estado obtenga unos $5 millones para el proceso de orientación a residentes y para poner por escrito el plan.

El dinero podrá ser usado de distintas maneras, dependiendo de las necesidades de cada demarcación.

Los estados a los que se le aprueba el dinero, podrían invertirlo en el tendido de cable de fibra óptica, establecimiento de puntos de acceso Wi-Fi o para reducir los cargos mensuales por el servicio.

La Administración Biden anunció el lunes un subsidio de $30 mensuales para que hogares de bajos recursos obtengan el servicio de internet. En algunos casos, los estados pueden utilizar los fondos de estos programas para ofrecer el servicio gratis a las personas elegibles.

