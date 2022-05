Kelly Osbourne está embarazada y espera su primer bebé con Sid Wilson

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kelly Osbourne acaba de compartir una gran noticia a través de sus redes sociales, pues está comenzando un nuevo y emocionante capítulo en su vida: la maternidad.

La cantante y actriz británica, de 37 años, está esperando a su primer hijo con su novio Sidney George Wilson, de la banda Slipknot, y está más que feliz de convertirse en madre en los próximos meses.

En una publicación en Instagram, Kelly dio el anuncio con una imagen de ella sosteniendo una copia de su ecografía.

“Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que pensé en compartir con todos ustedes por qué… Estoy encantada de anunciar que voy a ser mamá. Decir que estoy feliz no es suficiente. ¡Estoy extasiada! 🤰💜”, expresó en el post.

De inmediato, la hija de Ozzy y Sharon Osbourne se vio inundada de inmediato con mensajes de felicitación de sus muchos fanáticos y amigos.

Poco después de que Kelly revelara su embarazo, Sid Wilson hizo lo mismo y publicó una foto de lo que parece ser una pantalla de la máquina de ultrasonido.

El año pasado, la ex estrella de ‘Fashion Police’ confesó lo mucho que le ilusionaba tener hijos, pero antes de ello tenía que superar su ardua lucha contra su adicción al alcohol y a las sustancias ilegales que no le permitieron experimentar mejores cosas a lo largo de los años.

“Me siento algo atrasada. Como mujer, me hubiera encantado estar casada y tener hijos ahora. Mi hermano tiene tres hijas y me hubiera encantado tener hijos ahora, pero eso era algo que no estaba en mis planes todavía”, admitió en un episodio de ‘Red Table Talk’.

En abril de 2021, después de cuatro años de sobriedad, Kelly compartió que había recaído, pero que estaba “de vuelta en el camino”.

“Es un poco difícil para mí hablar de esto, pero siempre les he prometido que seré honesta con ustedes sobre dónde estoy y qué está pasando en mi camino hacia la recuperación. He tenido una recaída. No estoy orgullosa de ello, pero he vuelto al camino”, dijo. View this post on Instagram A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne)

