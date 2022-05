Christian Daniel a las mujeres: “Ningún hombre tiene la libertad de acosarte sexualmente”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En un mensaje contundente, lleno de amor y de apoyo, el cantante puertorriqueño Christian Daniel, mirando directamente a cámara, le dice a las mujeres: “Ningún hombre tiene la libertad de acosarte sexualmente”.

Christian Daniel, a quien hasta hace pocos días lo vimos participando de ‘Tu Cara Me Suena 2’ junto a otros colegas, quiso pronunciarse luego de que la representante de la cámara de Puerto Rico, Lisie Burgos asegurara que si las mujeres no quieren ser acosadas no se deberían vestir de manera inapropiada.

“No importa lo que tú te pongas, o que uses, lo que subas a tus redes sociales, ningún hombre tiene la libertad de acosarte sexualmente, de agredirte sexualmente, jamás en la vida, no hay justificación, no hay”, comenzó diciendo Christian Daniel ya de regreso en Puerto Rico, después de haber vivido cerca de 3 meses en Miami, para ser parte del reality de TelevisaUnivision.

“Mujer que piensa que se buscó una violación o se buscó la vida que tiene porque tiene una condición de que tiene un hombre que abusa de ella, por las condiciones que sea, lo que haya hecho en su vida, te digo desde ahora que eso está erróneo, tú no te mereces un abuso, tú no te mereces que te acosen, tú no te merece que te agredan”, siguió diciendo el cantautor.

Aunque no habló directamente con nombre y apellido de la legisladora, sí fue contundente en pedir a quienes sufra de este tipo de repudiables delitos salgan y den el ejemplo para ser parte del cambio en el mundo.

“Sal de donde estás, ten el valor de abrir la boca y decir tengo que salir de aquí, porque tú vas a ser el ejemplo para todas esas mujeres que piensan, lastimosamente, como la señora del gobierno de mi país que piensa que una mujer como viste se busca que un hombre la acose. Sí existen personas enfermas, pero no todos somos enfermos, y hay que dejar de vivir en la época de antes, estamos viviendo en un siglo completamente nuevo, y nos estamos dando cuenta que la mentalidad de antes está equivocada“, concluyó.

Luego del desafortunado mensaje de Burgos, fueron muchos los que salieron a criticarla y alzar la bandera del derecho de las mujeres.

MIRA AQUÍ EL MENSAJE DE CHRISTIAN DANIEL: