Adamari López decidió comenzar sus 51 años sola. En la intimidad de su casa y soplándose la velita que ella misma encendió en la oscuridad de la casa que comparte con su hija Alaïa.

¿Nadie quiso estar con ella? No, decidió comenzar sus 51 como transitó sanando sus 50, felicitándose, queriéndose y haciendo por ella lo que nadie más puede hacer.

Lo cierto es que Ada recibe los 51 años en la mejor versión que ella buscaba de si misma, no solo a nivel físico, sino también más fuerte a nivel espiritual, llena de trabajo y oportunidades, y disfrutando y viendo crecer a su hija.

¿El amor? Como ella misma dice, “oportunidades no faltan en el mercado, pero ahora estoy bien, tranquila y sigo trabajando en mí, y sobretodo en mi hija, que es mi motivo y mi prioridad“.

Los 50 los recibía con días de haber terminado su relación de pareja de 10 años con Toni Costa, el papá de su única hija, Alaïa. Una fiesta sorpresa frustrada, y un futuro con muchas preguntas pero con la seguridad de que, según ella, estaba tomando el camino correcto.

“Con la novedad de las cosas que sucedieron, pero con la tranquilidad de que han sido decisiones correctas y lo he tomado muy tranquila… No fue una decisión a la ligera, era una decisión de algo que entendía que tenía que pasar, y pues desde el momento en que tomé la decisión, asumí lo que podía pasar, lo que iba a pasar y he estado trabajando para seguir bien, luego para seguir creciendo como mujer, como persona, como mamá, como profesional y estoy tranquila, estoy tranquila, como se dieron las cosas de mi lado”, nos dijo en exclusiva Adamari hace unas semanas.

Por eso hoy, antes de que la festejaran sus compañeros en ‘Hoy Día’, que su adorada Alaïa le diera una sorpresa en la tarde y que el fin de semana viaje a Puerto Rico para celebrarlo en familia, Ada lo comenzó sola, en la intimidad y deseándose felicidades a si misma. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

