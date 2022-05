Carolina Sandoval se tapa los atributos con una toalla mientras pide sugerencias a sus seguidores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval cubrió sus senos con una toalla naranja y se grabó para pedirle a sus seguidores algunas sugerencias tras haber tomado mucho sol.

Tras saludar, la influencer venezolana expresó: “¿Ustedes tienen alguna receta para la insolación? Es que me estoy revisando y creo que se me pasó la mano un poquito y no sé qué hacer”, dijo entre risas.

Su piel se ve roja y por sobre los hombros se marcaron las tiras del traje de baño que utilizó para estar bajo el sol en una linda playa.

El viaje a la playa de Carolina Sandoval, también conocida como “La venenosa”, fue con su hija mayor Bárbara Camila y de acuerdo a lo que reveló en una de las publicaciones que hizo sobre este viaje, todo se dio sin ninguna planificación.

“Nos vinimos a la playa mi @barbaracamilas y yo sin planificarlo y no se imaginan las cosas que nos han hecho reír hasta llorar. Les juro que teníamos tiempo sin venir juntas a pasar un rato solas en estos lados que amamos y que aparece un pez inmenso. Un dia tan chévere que tenemos que repetirlo, porque les juro que hoy día me encanta tener estructura en mis actividades, de vez en cuando algo fuera de agenda NO cae mal”, escribió Sandoval al compartir un video junto a Bárbara Camila.

Esta publicación de la venezolana ha cosechado más de 130,742 reproducciones y tiene más de 150 comentarios. Estos son algunos de los mensaje que le han dejado a “La venenosa” tras esta escapada a la playa: “Hay que vivir la vida, bien por ti”, “Es que lo imprevisto para mi siempre sale espectacular”, “Es normal, hay que disfrutar de los momentos”, “me encanta esa relación tan hermosa que tienes con tu hija” y “Amo cómo apoyas a tu hija, bendiciones” son algunos de los comentarios que destacan en la publicación. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Sigue leyendo: