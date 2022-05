Apuñalan, golpean y roban a conductor en Nueva York; NYPD difunde video de atacantes prófugos

NYPD busca a dos hombres que apuñalaron, cortaron y golpearon a un joven conductor en El Bronx durante un violento robo a plena luz.

La golpiza fue captada en un video divulgado esta madrugada por la policía de Nueva York. Según la denuncia, la víctima de 25 años estaba dentro de su lujoso sedán BMW negro en East 167th Street cerca de Union Avenue en el vecindario Foxhurst poco antes de las 8 p.m. el pasado 7 de mayo, cuando la pareja de asaltantes se le acercó.

Uno de los hombres subió al automóvil de la víctima por la puerta delantera del lado del pasajero, mientras que el otro entró por el asiento detrás del conductor. El primer sospechoso sacó una pistola, lo que lo llevó a salir de su automóvil e intentar huir por seguridad, dijo la policía.

Entonces el incidente se volvió más violento, ya que ambos asaltantes forcejearon con la víctima fuera de su automóvil, según muestra el video. Golpearon y apuñalaron al conductor. Luego se llevaron un reloj, dos cadenas y tres brazaletes valorados en un total de alrededor de $1,000 dólares, dijo la policía.