Contagios y muertes COVID siguen aumentando en NYC pero cada vez menos neoyorquinos acatan llamado a usar máscaras

La Ciudad de Nueva York está en “alerta alta” desde hace varios días, debido al aumento en los contagios, las hospitalizaciones y las muertes, a causa del COVID-19, pero en las calles y trenes de la Gran Manzana, el ambiente no parece coincidir con el llamado de las autoridades de salud, a que no se baje la guardia, y que se refuercen los protocolos de cuidado contra el virus, como el uso de tapabocas.

Y es que mientras el mercurio sigue subiendo, y la Gran Manzana vive días que parecen de verano, los casos positivos de COVID siguen disparados. Este jueves se reportaron 4,093 infecciones, más del doble que hace un mes en un día promedio. Hay unas 70 hospitalizaciones cada 24 horas y seis fallecimientos, cifra que también está aumentando, de acuerdo con datos de la Ciudad… y también hay menos personas usando máscaras.

“Yo no volví a usar mascarilla desde que dijeron que ya no era obligatorio, porque es muy feo estar en pleno calor con ese trapo en la cara”, es la defensa que hace el colombiano Juan Martínez, de 26 años, al ser cuestionado sobre por qué no acata la recomendación municipal de que se utilice tapabocas en espacios interiores y no sigue la orden de llevar tapabocas, ni siquiera cuando viaja en el metro, (cuyo uso es obligatorio) más ahora que el nivel de alerta subió.

“Es que ya no es obligatorio. Muchos policías ni las usan. Además ya la mayoría de gente está vacunada; esto ya es como una gripe, no va a pasar nada grave”, agrega el estudiante.

Brigida Duque, quien asegura que desde que comenzó la pandemia del COVID-19 convirtió a las máscaras en “parte del vestuario”, advierte que si en la Gran Manzana una vasta porción de los neoyorquinos actualmente no escucha los consejos de las autoridades de salud, es porque hay un mensaje confuso, que debería ser canalizado.

“Yo no dejo nunca mi máscara ni dejo que mis niños se las quiten, ni siquiera cuando andamos en la calle, porque me asusta que esto se ponga peor, como pasó en enero, y con esto uno está más protegido. Pero si no la ponen obligatoria, la mayoría no va a usarla“, dijo la madre hondureña. “Yo creo que la Ciudad debería ordenar que mientras los casos estén subiendo, y estemos en alerta, todo el mundo tenga que usar máscaras. Y cuando bajen los casos, la quitan otra vez. Ese mensaje de ‘póntela’, pero no es requisito, genera confusión”.

El alcalde, Eric Adams, abordó este jueves el asunto, y mencionó que cree firmemente que las personas deberían usar máscaras en espacios interiores, pero dejó ver que, a su juicio, no es el momento de caer en pánico todavía, y no reinstalará el mandato que obligue a los neoyorquinos a utilizar los tapabocas.

“Debemos entender que no podemos ser estrictos. Nuestros hospitales están enviando un mensaje claro, lo tienen manejado, bajo control la cantidad de muertes, la cantidad de hospitalizaciones. No vamos a pelear una vieja guerra con las nuevas herramientas que tenemos para la guerra futura, y lo estamos haciendo con la gran coordinación de nuestros profesionales de la salud”, aseguró el mandatario local, destacando que sus decisiones han sido tomadas basadas en la ciencia.

“Yo hablo con mi equipo médico todas las mañanas, y se trata de no entrar en pánico, se trata de estar preparados con nuestros antivirales fácilmente accesibles, entregados en su hogar si es necesario, para realizar pruebas. Vamos a poner más de 16 millones de pruebas a personas en casa”, dijo el burgomaestre, mostrando que incluso su visión a futuro es el “adiós” total a los tapabocas.

“Los profesionales médicos en mis sesiones informativas matutinas analizan los datos todos los días. Están analizando lo que estamos haciendo ahora, instando continuamente a todos los neoyorquinos a usar máscaras, entornos interiores, transporte, cualquier lugar donde no estén seguros o donde sea que no se sientan cómodos. No queremos desviar lo que ha estado funcionando y gestionando estos casos. Y llegará un momento en que seremos capaces de quitárnoslas (máscaras), no solo a nuestros bebés, sino que seremos capaces de normalizar la vida en esta ciudad”.

Y ante las críticas que ha recibido de algunos sectores por no reestablecer el mandato de uso de máscaras con los contagios aumentando cada día, Adams mencionó que tiene claro que no puede complacer a todos los neoyorquinos.

“Tengo una gran cantidad de padres que dicen: ‘Eric, mi hijo está en la guardería. Por favor, no le quites la máscara’. Tengo varios padres que dicen: ‘Por favor, quitémosela’. El COVID ha causado un nivel de incertidumbre, y no importa lo que hagas, habrá una población en la ciudad que se sentirá (inconforme)”, mencionó el Alcalde. “Es que el COVID no es estricto. No juega con ninguna regla. Debemos saber cómo pivotar y cambiar. Según análisis de la mañana, estamos muy bien con nuestros hospitales, nuestras muertes. No tenemos gente con ventiladores… ¿Voy a poner un mandato de máscara si la gente va a ignorar el mandato?”.

Pero más allá de la discusión sobre si se debe regresar al mandato de uso de tapabocas o no, el Alcalde Adams manifestó que los neoyorquinos deben entender cuando hay un nivel peligroso y actuar con responsabilidad y dijo que la Ciudad se está moviendo.

“Vamos a distribuir 16 millones de pruebas para que las personas diagnosticadas con COVID se queden en casa. Vamos a poner un millón de mascarillas en nuestras comunidades para que las usen. Vamos a utilizar todas las herramientas para que podamos mantener esta ciudad en funcionamiento, pero lo más importante, segura”, agregó Adams. “Estamos haciendo las cosas correctas. Preparémonos, no entremos en pánico, construyamos y operemos esta ciudad. Otra variante está quizás a días de distancia. No podemos permitir que el COVID controle nuestras vidas. Tenemos que ser inteligentes y responsables y eso es lo que estamos haciendo”.

Y desde el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York la visión es la misma, pues siguen instando a todos los neoyorquinos a que usen mascarillas de alta calidad en todos los lugares públicos interiores y en los espacios al aire libre concurridos.

Es habitual ver ahora a pasajeros del metro sin tapabocas, a pesar de que es requisito

“Ahora es el momento de duplicar la protección de nosotros mismos y de los demás tomando decisiones que puedan evitar que nuestros amigos, vecinos, familiares y compañeros de trabajo se enfermen. Como ciudad, tenemos las herramientas para mitigar el impacto de esta ola, incluida la distribución de pruebas, máscaras y promoción de tratamientos”, aseguró el comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan. “Volver al nivel de bajo riesgo depende de que todos hagan su parte y, si seguimos la guía, nuestros pronósticos anticipan que el pico de esta ola no durará mucho. Lo que hacemos ahora puede marcar la diferencia”.

Pedro Frisneda, vocero del Departamento de Salud, también destacó que en referencia a los mandatos, en cuestiones de salud pública hay otras maneras de lograr resultados en este momento.

“La educación y la prevención también son pilares de nuestra estrategia y han sustentado nuestro trabajo para combatir esta ola desde el principio”, dijo el funcionario.

En el caso de las escuelas, el Departamento de Educación (DOE) no respondió si tienen planes por ahora de realizar cambios en sus protocolos de uso de máscaras, pero de acuerdo a datos suministrados, revelaron que el índice de positividad en los planteles sigue siendo muy bajo: 1.37%.

En las últimas 24 horas, del total de 15,255 pruebas COVID que se realizaron, tan solo 226 dieron positivo: 197 estudiantes y 29 maestros y personal escolar.

Datos del COVID-19 en NYC en medio de la alerta alta