Acereros de Monclova se desprendió del venezolano Pablo Sandoval

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un abrir y cerrar de ojos el camino de Pablo Sandoval en el béisbol mexicano terminó de manera rápida y a la vez, sorpresiva; debido a que el ex grandeliga no respondió de la manera que tanto esperaron y la gerencia de Acereros de Monclova no duraron en desprenderse del venezolano.

Sandoval aterrizó en Monclova como una de las estrellas más importantes para poder conquistar el tan ansiado campeonato. No obstante, el ex grandeliga de los Gigantes de San Francisco, Medias Rojas de Boston y Bravos de Atlanta; no respondió con el bate y decidieron ponerle fin a su vinculo.

“El Panda” solamente dejó promedio de .242 con tres cuadrangulares y 18 carreras impulsadas en solamente 28 compromisos; dichos números estuvieron muy por debajo de lo que se esperó por él y más cuando la gerencia apostó fuertemente por el venezolano.

De esta manera, el cuatro veces campeón de Serie Mundiales desaprovecha una enorme oportunidad de mantenerse en una liga profesional y deja con las manos vacías a una fanaticada de Monclova que se ilusionó con su llegada, debido a su experiencia en Las Mayores.

Ahora, el próximo paso será saber que pasará con “El Panda” puesto que ya supera la treintena de edad y en los últimos años ha mostrado una enorme decadencia en su ofensiva; siendo esta una razón principal para no volver a recibir contrato en el béisbol organizado.

Por último, Acereros de Monclova ahora contará únicamente con Josh Reddick como el único integrante con experiencia en Las Grandes Ligas. Además, el norteamericano deberá cargar con la responsabilidad del equipo como máxima estrella.

Lee También:

Pablo Sandoval sobre jugar en México: Es un reto muy importante para mí y mi carrera

¿Fin a su etapa en las Mayores? Pablo Sandoval firmó con Acereros de Monclova de México

Venezolano Pablo Sandoval destaca en MLB como el jugador activo con más anillos de Serie Mundial