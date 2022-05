Agenda de fin de semana: ideas para divertirse

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Música y danza en el David Rubenstein Atrium

El David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (61 West 62nd Street, New York, NY 10023) será el escenario de la pieza “Authentic Selves: El Puente and Flushing Town Hall”, este jueves 26 de mayo a las 7:30 pm. La actuación contará con la pieza de danza “Magia Cafetera” de Manuela Agudelo, la cual coreografió y desarrolló durante su residencia en El Puente Brooklyn. Magia Cafetera conecta el café y las mujeres colombianas inmigrantes en los EE. UU., tanto a través de la relación que comparten, ya sea cultivando y consumiendo café, así como las similitudes que tienen los granos de café con las mujeres, como ser arrancados del suelo colombiano y enviadas a ciudades industriales. Información: https://www.lincolncenter.org/venue/atrium

El barbero de Sevilla en Bryant Park

La ópera “El barbero de Sevilla” de Gioacchino Rossini abrirá este año la temporada de conciertos gratuitos Bryant Park Picnic Performances, presentados por Bank of America, de los que cada año disfrutan los neoyorquinos en el Bryant Park (entre las calles 40 y 42 Streets y la 5ta y 6ta Avenida, Manhattan). El musical subirá a escena este viernes 27 de mayo, cuando el público disfrutará de las peripecias de la pareja de enamorados, el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosita para estar juntos, con la ayuda del barbero Fígaro, el peluquero más famoso de la ópera. Desde las 7:00 pm a las 8:30 pm. Más información en: https://bryantpark.org

Última semana de ¡Viva el Tango”

Los amantes del tango tienen una cita obligada en el Teatro Thalía este fin de semana, cuando concluye el espectáculo “¡Viva el Tango!, bajo la dirección musical de Emilino Messiez, las voces de Marga Jaurena y Fernando Pirez, y el baile de Sarita Apel, Andrés Bravo, Analia Carreño y Luis Ramírez. El público tendrá oportunidad de bailar durante el show así es que lleve sus zapatos de baile. Viernes y sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pm. Dirección: 41-17 Greenpoint Ave Sunnyside, Queens. Más información: https://thaliatheatre.org/

Serie de conciertos “Multicultural Music Encounters”

La serie anual Multicultural Music Encounters (MME) de MMG es el componente profesional del Multicultural Music Group, el cual desde 1996 ha producido conciertos anuales en los que se encarga a compositores de diferentes culturas que escriban una pieza sinfónica que presente un evento histórico importante de una región particular del mundo que tuvo una exposición curricular o mediática menor. Arranca este sábado 28, con el show Felipe Fournier & SUPERMAMBO (Panama, Costa Rica, & Nicaragua), en el Bronx Music Hall (438 East 163rd St.Bronx), y el domingo 29 con Dave Chamberlain & Hora Decima Brass Quintet (St Frances Cabrini Shrine 701 Fort Washington Avenue). Para la agenda completa, visite:https://multiculturalmusic.org/

Sergio Vargas en Viva Toro

El merenguero Sergio Vargas viene a la ciudad a celebrar con sus paisanos el Día de las Madres Dominicanas, este domingo 29 de mayo, en Viva Toro, el centro de entretenimiento latino de Brooklyn. El cantante interpretará sus mejores éxitos, como “La Quiero a Morir”, “Dile” y “Si algún día la ves” .Viva Toro está ubicado en el 987 Grand Street, Downtown Brooklyn, NY 11211. A partir de las 9:00 pm. Información y reservaciones en: https://vivatoro.com/brooklyn

“Mapeando” en el Queens Museum

El Queens Museum ( Flushing Meadows Corona Park Queens) invita a ser parte de “Mapeando”, un proyecto artístico que busca compartir trayectos de inmigración representados en un mapa, al mismo tiempo que hace una “limpieza emocional”. La palabra “Mapeando” también hace alusión a la palabra en spanglish “mapear” (trapear). Mapeando quisiera ser la chispa que inicie una conversación más amplia entre las comunidades de inmigrantes sobre pertenencia y nostalgia. Dirigido por Niceli Portugal, artista multidisciplinaria peruana, educadora y organizadora comunitaria con sede en Brooklyn. En su obra encuentra conexiones de imágenes y palabras entre lenguas y culturas, además crea espacios multiculturales y multilingües para que las familias hagan arte. El martes de 10:00 am a 12:0 pm. Este taller es gratuito pero necesita inscribirse. Por favor envíe un email con el título “Mapeando”, a ggaraycochea@queensmuseum.org.

Siéntese con estilo en el FDR Four Freedoms State Park

Desde ahora y hasta el jueves 30 de junio, los neoyorquinos pueden sentarse con estilo en el Parque Estatal Franklin D. Roosevelt Four Freedoms en Roosevelt Island. Cincuenta sillas coloridas están instaladas en el Great Lawn para que los visitantes del parque disfruten junto a su familia y amigos bajo el sol mientras disfrutan de las impresionantes vistas de Manhattan y Queens. La instalación está organizada por Four Freedoms Park Conservancy en asociación con Woolrich Outdoor Foundation para alentar a las personas a disfrutar del aire libre. Las sillas son las primeras de una serie de ofertas especiales para conmemorar el décimo aniversario del parque, que se abrió al público en 2012. De miércoles a lunes de 9:00 am a 7:00 pm (cerrado los martes). Más información en: https://www.fdrfourfreedomspark.org/

Pruebe las donas de Bear Donut

Bear Donut es una tienda de donas retro reinventada con un toque surcoreano. La nueva tienda ubicada en NoMad (40 W 31st Street) hornea donas frescas dos veces al día, el primer lote llega al mostrador a las 10 am y el siguiente a las 2 pm, en tres variedades exclusivas: Bear Donuts, hechas con harina de arroz dulce en forma de anillo de burbujas con coberturas en polvo o glaseadas como azúcar en polvo o queso cheddar y lavanda o glaseado de chocolate rosa; Rosquillas glaseadas, donas clásicas en forma de anillo también hechas con harina de arroz dulce en sabores que van desde el glaseado clásico hasta un pomelo agrio; y las rosquillas de hojaldre de crema ligeras y aireadas especiales, rellenas con opciones como Double Milk Tea y Matcha Custard. Abiertos de martes a domingo, de 10:00 am a 6:00 pm. Información: beardonut.com