Joven murió baleado por pistolero que lo saludó frente a restaurante chino en Nueva York

Rasard Deas, joven de 22 años, murió baleado a sangre fría por un pistolero que lo acababa de saludar frente a un restaurante chino, a plena luz, en Brooklyn (NYC).

La policía está buscando al sospechoso que le disparó en el pecho el miércoles frente al negocio “New First Cook” en 2305 Stillwell Avenue por Avenue W en Gravesend, alrededor de las 4:01 p.m. de ayer. Cuando llegaron, los oficiales encontraron herido a Deas. Fue transportado al Coney Island Hospital, donde lo declararon muerto.

Al parecer, Deas estaba parado afuera con sus amigos fumando un cigarrillo, cuando un auto Honda rojo se detuvo y dos hombres salieron. Testigos dijeron a la policía que el sujeto armado chocó amigablemente las manos la víctima antes de dispararle una bala a quemarropa en el pecho. Tras disparar, se alejó tranquilamente y se fue conduciendo con un cómplice.

“Se guardó el arma en los pantalones. Se subieron al auto y se fueron como si nada” Testigo del homicidio

Deas entró corriendo al restaurante, abriéndose paso antes de colapsar, detalló Daily News. “Escuché un disparo y salí corriendo. Estaba tirado en el suelo detrás del mostrador, muerto. Sus amigos estaban tratando de despertarlo, pero no respondía”, dijo un testigo, que estaba lavando la ropa en la casa de al lado.

El testigo agregó que incluso habló brevemente con el pistolero después, sin saber que había sido él quien disparó. “Le pregunté qué había pasado. Me miró y dijo: ‘Nada’. Tenía las manos detrás de la espalda y se metió el arma en los pantalones… Y le dijo a su amigo: ‘Vamos’. Estaban como en cámara lenta. Se tomaron su tiempo. El tipo se guardó el arma en los pantalones. Se subieron al auto y se fueron como si nada”.

Vecinos reconocieron a la víctima como residente del cercano Marlboro Houses, quien había sido criado por su abuela, quien luego falleció.