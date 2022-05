Abuela de tirador de Uvalde se encuentra estable, pero no puede hablar tras disparo en el rostro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La abuela del pistolero de Uvalde, Texas, se recupera de las heridas que le provocó el joven cuando le disparó en la cara antes de acudir a Robb Elementary School y abrir fuego en un salón de clases.

A pesar de que su condición es estable, la mujer no puede hablar debido al impacto en el rostro.

La víctima permanece recluida en un hospital de San Antonio.

“Ella está despierta y todo, pero está adolorida”, dijo su esposo, Rolando Reyes, al New York Post.

Reyes dijo que Celia Martínez Gonzales escribe lo que quiere decir.

“Ella tiene una libreta donde escribe lo que está tratando de decir, pero cuando no podemos hacerlo, se frustra”, relató el hombre.

Reyes dijo que una parte de la cara de su esposo recibió el impacto de bala.

“La bala entró por aquí y salió por acá”, describió el hispano mientras movía su rostro hacia la derecha.

Ramos la emprendió contra Martínez Gonzales antes de tomar su vehículo para dirigirse a la escuela. En el camino impactó una zanja fuera de la primaria.

El pistolero mató a 19 niños y dos maestras tras abrir fuego en un salón con estudiantes de cuarto grado.

“El mató todos esos niños, destruyó tantas vidas, destruyó su vida. Destruyó nuestras vidas”, declaró Reyes.

“Yo tengo dos amigos míos, que yo conozco, y ellos perdieron a sus nietos (en el tiroteo)”, contó el abuelo.

“Yo no me he acercado a ellos porque no sé cómo me van a recibir”, se sinceró.

“Yo quiero decirle a ellos cuanto lo siento. Ellos me conocen por mucho tiempo. Depende de ellos. Tal vez, nunca me vuelvan a hablar”, declaró.

Ramos llevaba viviendo con sus abuelos desde hacía dos o tres meses tras renunciar a un trabajo en Wendy’s.

Supuestamente, el joven de 18 años había buscado empleo en el restaurante de comida rápida para ahorrar $4,000 dólares para comprar armas y municiones.

