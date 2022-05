El poder de las visualizaciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A lo largo de la vida, todos hemos experimentado situaciones en las que hemos imaginado algo que anhelábamos, y que luego se tornó en realidad. Esto es lo que se conoce como visualizaciones, y cuando es utilizado de manera adecuada, puede convertirse en un arma poderosa para hacer tus sueños realidad.

Mi vida es el más claro testimonio de lo que ha sido trabajar en las manifestaciones, de poner una intención diaria en mi día a día, lo que sin lugar a dudas; me ha inspirado a trabajar por lo que tanto soñaba siendo un jovencito cubano, que ha logrado construir una carrera en los medios a nivel internacional.

Y como creo fielmente en ello, durante muchísimos años me he dedicado a enseñarle a las personas sobre el poder el poder de la visualización creativa, pues resulta que todos los proyectos que nos rodean, los trabajos artísticos, las películas o series que tanto nos gustan, las hazañas deportivas más maravillosas, iniciaron como una mera fantasía en la mente de otra persona, que luego las volvió realidad.

Y si otros lo lograron, tú también puedes manifestar lo que sueñas y lograr tus metas: nuevo trabajo, una pareja, un viaje… Lo que sea que desees hoy.

Gracias a las distintas investigaciones que se están abriendo en el campo de la física cuántica, se sabe que nuestros pensamientos construyen nuestra realidad. Lo que imaginamos puede tener un gran efecto en nuestros procesos cognitivos, lo que incluye nuestra percepción, memoria y planificación.

Lo mejor que puedes hacer por ti es apoyarte en tu imaginación para motivarte, porque eso es lo que haces cuando visualizas: ves en tu mente para poder verlo a futuro frente a tus ojos.

Si ahora mismo cerraras los ojos e imaginaras un delicioso trozo de pastel de chocolate, estoy seguro que lo verás en tu mente con lujo de detalles, aunque en realidad no lo estás mirando. Tu experiencia y tu memoria sensorial te están ayudando, y por eso podrías describirla por completo. Con tus metas pasa exactamente igual.

Eso sí: solo puedes imaginar lo que deseas. Las visualizaciones deben usarse para imaginar lo positivo, lo bueno. Usarlas para pensar en los obstáculos que no nos queremos encontrar, solo hará enturbiar las cosas.

Hazlas parte de tu vida, y verás como poco a poco comenzarás a ver resultados.



