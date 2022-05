¡Sorpresa! Gabriel Soto firma con Univision para boxear en ‘Combate Global’ y aclara: “La violencia es algo que no va en los peleadores”

Exclusiva

Gabriel Soto firmó contrato con Univision para boxear este próximo 24 de septiembre en ‘Combate Global’, y pese que ama subirse a un ring y dar puño, en entrevista exclusiva el actor nos aclara: “La violencia es algo que no va en los peleadores”.

Soto descubrió la pasión por este deporte hace casi 20 años, cuando le tocó interpretar a un pugilista en la telenovela ‘Mujer de Madera’, convirtió el boxeo en un hobby, y en un objetivo de ayuda, ya que tiene una fundación, ‘No Tires La Toalla’, que promueve y apoya a jóvenes talentos que buscan triunfar profesionalmente en el difícil mundo del box.

Este 24 de septiembre lo veremos sobre el ring y en exclusiva nos cuenta por qué aceptó, cómo se preparará, revela que quiere con Mario Lopez y confiesa donde jamás se debe usar los puños.

-¿Por qué aceptaste ese desafío de pelear en ‘Combate Global’, este próximo 24 de septiembre?

Gabriel Soto: En primer lugar porque soy apasionado y aficionado del boxeo, me considero un peleador frustrado, entonces el tener la oportunidad de hacer una pelea exhibición pues es algo que me motiva, algo que me apasiona, algo que me gusta, y en segundo lugar porque parte de las ganancias se van a ir hacia una Fundación de caridad, así que aparte el objetivo es también ayudar, ayudar a la sociedad, ayudar a la gente y bueno es una pelea exhibición así que bueno pues estoy muy contento.

–¿Cómo nace tu fundación ‘No Tires la Toalla’?

Gabriel Soto: Mi fundación nace porque estaba yo entrenando en los gimnasios, y vi que algunos peleadores tenían un potencial increíble, y los veía con un nivel altísimo pero no eran profesionales aún. Yo les pregunté: “¿Qué es lo que tiene que hacer? o ¿qué es lo que necesitan para convertirse en profesionales?”… Y muchos de ellos no tenían los alcances económicos, tenían que trabajar la mayor parte del tiempo, y eso limitaba sus tiempos de entrenamiento, y evidentemente su potencial era mucho más limitado. Decidí abrir esta fundación para ayudarlos, para sacarlos de trabajar, darles las herramientas económicas para que puedan entrenar al 100 por ciento y que su potencial crezcan y puedan ser campeones el día de mañana.

La verdad es que cambiarle la vida a alguien siempre te llena de satisfacción, cuando le digo a mis peleadores que les conseguí una pelea o que les conseguí las puertas de un gimnasio para que puedan entrenar gratis o alguna ilusión de esta manera, y que les brillan los ojos y les cambian la vida y les cambias la meta de su objetivo de vida es algo que me llena el corazón y que lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me de capacidad.

-¿Tú eres su sponsor entonces?

Gabriel Soto: Yo le sirvo de sponsor, tengo alguna partnership con algunos gimnasios en donde me permiten que ellos vayan a entrenar sin que se les cobre, a muchos de ellos les doy oportunidades de pelear ya en plataformas profesionales que luego pues no tienen, a muchos de ellos los apoyo con suplementos alimenticios, con vitaminas, con proteínas, con todo eso para que su cuerpo sea más fuerte, y que finalmente muchos de ellos no tienen los recursos para invertir en algo así entonces simplemente, soy como una fundación que patrocina y que ayuda económicamente.

Gabriel Soto. Foto: Gabriel Soto

-¿Cuándo jamás se debe dar un puño?

Gabriel Soto: Nunca se da un puño en la calle, nunca se debe de dar un puño en un pleito callejero, nunca sabes lo que puede llegar a pasar, creo que para eso están diseñados tanto los ring, como los gimnasios, como los sacos, como las jaulas, creo que la violencia es algo que a pesar de que nosotros practicamos deporte de contacto, la violencia es algo que no va en los peleadores, es como una regla, finalmente para eso está el ring, para eso está la jaula, para eso están las diferentes gimnasio, lugares en donde pueda sacar pues esta fuerza, esta ira, que a lo mejor uno puede tener dentro.

-Tu desafías a Mario Lopez, ¿por qué quieres que sea tu contrincante?

Gabriel Soto: Sí, lo que pasa es que no puedo yo hacer una pelea exhibición con un peleador profesional, yo no soy profesional, yo no me dedico a esto, yo no entreno como entrenan ellos. Yo entreno una vez o dos veces a la semana cuando no hago novela, y cuando hago novela entreno una vez al mes y bien me va, entonces esto lo hago como un hobby, y evidentemente me tiene que poner a alguien que también no se dedique a esto, pero que le guste el boxeo. Mario Lopez no solamente es de mi peso, tiene mi edad también, porque sería fuera de la balanza si me ponen a pelear el chavo de 25 años, cuando yo tengo casi 48.

La verdad es que sería mucha diferencia ahí, y Mario le gusta el boxeo, boxea bastante bien, ha hecho sparrings con Canelo, es muy amigo de Oscar de la Hoya, y creemos que él es un rival muy a la par y muy similar a mi estilo de vida, y sobre todo su pasión por el boxeo. La pelea va a ser el 24 de septiembre aquí en Combate Global así que no se la pueden perder. Un mes antes voy a hacer mi preparación en Torreón, con uno de mis preparadores que se llama Óscar Duarte, él y todo su equipo de entrenamiento me van a ayudar a mi preparación física, mi preparación técnica, así que voy a estar ahí con él concentrado un mes antes.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA EN VIDEO:

